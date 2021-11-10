Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir süredir hastanede kanser tedavisi gören kardeşi Sabri Yavaş (56) hayatını kaybetti. Sabri Yavaş için Beypazarı ilçesindeki Cemil Ercan Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Yavaş, Beypazarı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER DE KATILDI
Cenaze törenine Yavaş’ın yakınlarının yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara ilçe belediye başkanları ve çok sayıda siyasi katıldı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanlığının adaylığı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş isminin kulislerde dolaşmasıyla ilgili iddialar hakkında son noktayı koydu. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının görevlerine devam etmelerini istediğini açıkladı.
Kılıçdaroğlu'ndan komik açıklama: 15 Temmuz'da mücadele vermiş 15 Temmuz gecesini ekran başında oturarak geçiren CHP lideri Kılıçdaroğlu darbeye karşı hep birlikte mücadele ettiklerini iddia etti. Kılıçdaoğlu, kamudan ihraç edilen FETÖ’cülere “Biraz sabretsinler” diyerek desteğini tekrarladı.