Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme iki saat sürdü. SP Lideri, ardından partisinin genel merkezinde değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu "Sayın Cumhurbaşkanı'mızla bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugüne randevu verdiler. Neredeyse temas etmediğimiz mesele kalmadı. Bazı noktalarda aynı bazı noktalarda ise farklı fikirleri taşıyoruz ama yine de çok dostane bir görüşme oldu. İlgisinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Beştepe'de Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşme, 2 saat 20 dakika sürdü.
Karamollaoğlu: AK Parti ile ittifak yapabiliriz Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Doğru bulmadığımız politikalarını değiştirmesi şartıyla AK Parti'yle ittifak yapabiliriz" dedi.
Karamollaoğlu: Erdoğan ile dostane bir görüşme yaptık
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme iki saat sürdü. SP Lideri, ardından partisinin genel merkezinde değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu "Sayın Cumhurbaşkanı'mızla bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugüne randevu verdiler. Neredeyse temas etmediğimiz mesele kalmadı. Bazı noktalarda aynı bazı noktalarda ise farklı fikirleri taşıyoruz ama yine de çok dostane bir görüşme oldu. İlgisinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
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