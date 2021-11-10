Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde üç can salı içinde çok sayıda düzensiz göçmenin açık denizde sürüklendiği bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi.
57 GÖÇMEN KURTARILDI
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından 12 kişilik 3 can salına toplam 57 düzensiz göçmen bindirilerek Türk karasularına geri itilmesinin ardından Türk Sahil Güvenlik ekipleri düzeniz göçmenleri sahil güvenlik botuna alarak kurtardı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Yunan Sahil Güvenliği 23 göçmeni Türk karasularına itti Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bot içinde geri itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Marmaris’te 50 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz kurtarma olayında Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.