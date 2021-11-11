Türkiye Gazetesi

TBMM’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bütçe görüşmesinde ‘İstanbul Sözleşmesi’ gerginliği damga vurdu.

HDP ve CHP’li vekiller, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine tepki göstererek ‘İstanbul Sözleşmesi’ni geri getireceğiz ve uygulatacağız’ ve İstanbul Sözleşmesi Yaşayacak’ yazılı pankartlar açtı. Bunun üzerine AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, protestoculara “Önce siz kendi içinizdeki tecavüzcüden kurtulun” diye seslendi.

Yaşanan kısa süreli gerginlik üzerine oturuma ara verildi.

Akşener'den ezber bozan çıkış: HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum Meral Akşener, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu grup toplantısında, Siirt'te yaşadığı olaya ilişkin açıklamaya yaparak, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum. 'HDP, PKK ile arasına mesafe koymalı' diyerek, beklenmedik bir çıkış gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanlığının adaylığı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş isminin kulislerde dolaşmasıyla ilgili iddialar hakkında son noktayı koydu. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının görevlerine devam etmelerini istediğini açıkladı.