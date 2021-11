Türkiye Gazetesi

Şehit yakınına küfrederek büyük tepki toplayan Türkkan’ın, Can Dündar’dan yaklaşık 8 ay önce MİT tırları bilgilerini sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi.

Konuyu gündeme getiren AK Parti MKYK Üyesi Av. Mücahit Birinci, "Lütfü Türkkan, sadece şehit yakınına hakaret eden bir şahıs değil, aynı zamanda MİT’e ait gizli kalması gereken belgeyi, biz 2014’ün eylül ayında ifşa ettiğini kendi tweet'inden tespit ettik. Bu daha önce nasıl gözden kaçırılmış o tabii bir soru işareti. Ama artık gözden kaçırılmamış ve ceza zaman aşımı, soruşturma zaman aşımı geçmemiş vaziyette" dedi.

"BAŞSAVCILARIMIZIN DİKKATİNE SUNDUM"

Birinci, "Tweet’i 29 Eylül 2014 tarihli atıyor. Ben bunu kendi sosyal medyamdan da yayınladım ve Cumhuriyet başsavcılarımızın dikkatine sundum. Ne diyor; ‘Adana’da durdurup aranan tırlara ait arama tutanağı’ diyor. Tutanağı da yayınlıyor; ‘Bu silahlar El-Nusra’da mı? IŞİD’de mi? PKK’da mı şimdi?’ diye soru soruyor. Aynı hususla alakalı yargılanan şahısları biliyoruz. Can Dündar mesela yargılanmıştı. Çok ilginç olan bu Can Dündar’ın bunu yayınladığı tarih, 27 Mart 2015 bakın Lütfü Türkkan, Can Dündar’ın bunu yayınlamasından daha önce Twitter’dan gizli kalması gereken bir belgeyi yayınlıyor. Dolayısıyla bu suçtur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Can Dündar'ın yargılandığı 'MİT tırları' davasına müdahil oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından Kevser Güner, Can Dündar'ın yargılandığı MİT tırları davasına, Erdoğan'ın da müdahil edilmesi talebini iletti. Gerekçe olarak, Cumhurbaşkanının suçtan zarar görme ihtimalleri bulunması durumunu sunan Güner'in, talebi kabul edildi.

Meral Akşener, Lütfü Türkkan'a sahip çıktı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl’de şehit yakınına küfreden Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a arka çıktı.