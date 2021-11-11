Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, Mehmetçiğe sınır ötesi operasyon yetkisi veren Suriye tezkeresine “hayır” diyen CHP’ye teşekkür etti. Şahin, Kemal Kılıçdaroğlu’na görüşme davetinde bulundu.

Mehmetçiğin gerektiği takdirde Irak ve Suriye’ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, CHP ve HDP’nin “hayır” oylarına karşı AK Parti, MHP ve İyi Parti’nin “evet” oylarıyla kabul edilmişti. HDP, gizli ortağı CHP’ye “hayır”‘ oyu vermeleri çağrısında bulunmuştu. CHP’li vekiller de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun emriyle “hayır” oyu kullanmıştı. HDP de teşekkür etmişti.

UMUT VERİCİ BULDU

CHP’ye bir teşekkür de terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin’den geldi. Al-Monitor’a konuşan teröristbaşı, Türkiye’nin yapmayı planladığı sınır ötesi harekâtını kastederek “Uluslararası güçlerin böyle bir operasyona karşı durması CHP’yi cesaretlendirdi diyebiliriz” dedi. Her halükârda bunun iyi bir sinyal ve önemli bir adım olduğunu söyleyen terörist Şahin “CHP böyle bir şey yapıyorsa bu da Türkiye içerisindeki dengelerin değiştiğine işaret ediyor. Bu da umut verici” diye konuştu.

GÖRÜŞME DAVETİ

CHP’den bir heyet davet etmek ister misiniz sorusuna da terörist Abdi Şahin “Olabilir. Bence olumlu da olabilir” karşılığını verdi. Terörist Şahin ayrıca açıklamalarında, Türkiye’nin Suriye’de muhtemel bir operasyon için Rusya ve ABD’den teminat aldığını iddia etti.

PKK’DAN DA ÖVGÜ GELMİŞTİ

HDP tabanının gönlünü kazanmak için sınır hattındaki vatandaşların ve sınır ötesindeki Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atma pahasına tezkereyi desteklemeyen CHP, Kandil’i de sevindirmişti. PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP’nin “evet” demesi hâlinde iktidar olma iddiasını sürdüremeyeceğini anladığını savunarak “Böyle düşünüyorsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

Hamza Dağ'dan tezkere tepkisi: Bu ittifak değil, CHP’nin HDP’ye iltihakıdır AK Partili Hamza Dağ, "CHP, HDP’ye vagon olmuştur ve ‘hayır’ oyuyla askıda CHP kampanyası başlamıştır. Bu olay tarihlerine kara bir leke olarak geçecek" dedi.

Devlet Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin Irak ve Suriye tezkeresine hayır oyu vermesine tepki göstererek vermesine "Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadalar" açıklamasında bulundu.

Tezkere aynı, oy farklı! CHP dün 'evet' dediğine bugün 'hayır' dedi 2020’deki tezkereye ‘evet’ oyu veren CHP; HDP seçmeninin oyunu almak için, Pervin Buldan’ın ‘hayır deyin’ çağrısını dinledi. Güvenlik kaynaklarına göre tezkerenin geçmemesi hâlinde Türkiye’nin yurt dışına asker gönderme dışında, oradaki mevcudiyetini sürdürebilme kabiliyeti de ortadan kalkacaktı.