Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatay’da Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı.







Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat(PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 718 personel görev alıyor.





Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat(PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 718 personel görev alıyor.



İçişleri Bakanlığınca Hatay'da 718 güvenlik gücünün katılımı ile Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı.





PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Hatay'da “Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu" başlatıldı.





Operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 718 personel ve 62 operasyonel tim görev alıyor.



İstanbul'da radikal terör örgütlerine yönelik operasyon: 9 şüpheli yakalandı Son dakika haberine göre; İstanbul'un 11 ilçesinde El Kaide/HAD ve DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu başlatıldı PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde “EREN KIŞ-1 (BESTLER-DERELER)” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 550 personel 121 operasyonel tim görev alıyor.

