Türkiye Gazetesi

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılmasına ilişkin açılan davada yeni bir gelişme kaydedildi. HDP’li hukuçular tarafından hazırlanan 173 sayfalık ön savunma kapatma davasını açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

HDP’NİN SON SAVUNMASI ALINACAK

Başsavcı Bekir Şahin tarafından incelenecek olan savunma sonrası son sözü içeren esas hakkındaki görüş mahkemeye sunulacak. HDP’nin son savunmasının ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın belirleyeceği tarihte kapatma davası esastan karar bağlanacak.

451 PARTİLİYE SİYASİ YASAK GETİRİLMESİ İSTENİYOR

Yargıtay Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede partinin temelli kapatılması, mal varlıklarına el konulması ve aralarında mevcut milletvekillerinin de olduğu 451 partiliye siyasi yasak getirilmesi isteniyor.

PKK'lı teröristten itiraf: HDP para toplayıp... Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan F.Y. isimli terörist, "HDP ve DBP gibi siyasi partiler, 'Kobani'deki sivil halka yardım' adı altında Türkiye'de yardımlar ve paralar topladılar." dedi.