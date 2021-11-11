Türkiye Gazetesi

Yeni yıldan itibaren ülke genelinde kağıt, plastik, cam ve metal ambalajlarda depozito sistemi geçerli olacak ve ambalaj alındığı yere iade edildiğinde ücreti geri alınacak.

DEPOZİTO ÜCRETİ MARKETLERDEN ALINACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada her yıl 1 milyon ton ilave atığın oluşmasının önüne geçmeyi hedefleyen depozito uygulamasının ,1 Ocak 2022 tarihinden itibaren başlayacağını duyurdu.

2019 YILINDA POŞETLER PARALI OLMUŞTU

Geçtiğimiz yıllarda çevre kirliliğini azaltmak için ücretli poşet uygulaması da getirilmiş, vatandaşların doğa dostu bez çantal ve kağıt kese kullanımı teşvik edilmişti.

YENİ KRİTERLER İSRAFI ÖNLEYECEK

Bakanlık, getirdiği kriterler ile belirlenen sistem dahilinde ülke genelinde depozitolu ürünlerin izlenebilmesini ve kontrol edilebilmesini kolaylaştırmayı, depozitolu ambalajların yeniden kullanımlarının artırılmasını, kaynakların korunmasını ve israfın önlenmesini hedefliyor.

Düzenleme ile ambalaj etiketlerinde açıkça görünür, okunaklı ve kolay silinmeyen, bozulmayan "Depozitoludur" ibaresi bulunacak ve sisteme özgü barkodlar kullanılacak.

Ambalajlı ürünün depozito bedeli satış/teslim belgesinde ürün fiyatından ayrı gösterilecek.

Market, bakkal, büfe gibi satış noktalarında satılan depozitolu ambalajlar, yine aynı yerlere iade edilebilecek.

DEPOZİTOLU ÜRÜN TAKAS EDİLEBİLECEK

İade edilen ambalajların depozito bedeli, ambalajı iade edene geri ödenecek veya aynı mahiyette yeni bir ambalajlı ürün ile takas edilebilecek.

Boş ambalajların, piyasaya sürenler tarafından kurulacak sistem ile satış noktalarından veya bayilerden toplanması sağlanacak.

Bakanlığın hazırladığı usul ve esaslarla, piyasaya yeniden, tekrar kullanılabilir ambalaj sunan ve depozito sistemini başarı ile yürüten firmaların geri kazanım katılım payı ödememeleri de sağlanacak. Bakanlık, Geri Kazanım Katılım Payına ilişkin ayrıntıları da ayrıca belirlendi.

İçecek kutularından depozito alınacak herkes kazanacak Türkiye’de yıllık 20 milyar adet içecek ambalajı kullanılıyor. Bunun 9 milyarı pet ambalajlardan oluşuyor. Geri dönüşüm için çok ciddi bir potansiyel mevcut.

Zorunlu depozito dönemi başlayacak Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar "Zorunlu depozito uygulaması 2021'de bu projeden sonra başlayacak. Bu sayede birçok çevre problemini çözmüş olacağız. Hedefimiz yıllık ortalama 40-50 milyar içecek ambalajını, piyasaya sürülen ambalajın yüzde 50'sini geri toplayabilmek" dedi.

Pet şişelere DEPOZİTO şartı gelsin Türkiye’de plastik atık ithalatı, son iki yılda iki kattan fazla arttı.