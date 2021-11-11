Türkiye Gazetesi

Sezon başında Barcelona’da ayrılan ve PSG’ye transfer olan Liomel Messi spor tarihinin en çok konuşulan olaylarından birine imza atarak gündeme gelmişti. Başarılı futbolcu bu kez farklı bir konuyla gündemde. Eşi Antonela Roccuzzo tarafından Eyfel Kulesi’nin önünde çektirdiği fotoğrafta verdiği pozla alay konusu olan Messi, sosyal medyanın diline düştü.

FOTOĞRAF KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Antonela Roccuzzo, Eyfel Kulesi manzarasıyla çektiği özel fotoğrafı paylaşmasıyla fotoğraf kısa sürede viral oldu. Türkiye’de sosyal medya kullanıcıları Messi’nin fotoğrafını fotomontajla Türkiye’de çekilen manzaralara yerleştirerek birbirinden eğlenceli fotoğraflar ortaya çıkardı.

İşte sosyal medyada Messi'ye özel yapılan fotoğraflar: