Türkiye Gazetesi

Hint Okyanusu, Büyük Okyanus’un batı kısımları ile Kızıldeniz’de yaşayan ve Süveyş Kanalı üzerinden 1990’larda Akdeniz’e giriş yapan aslan balığı son olarak Edremit Körfezi’ne ulaştı. Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle beraber Akdeniz’de yoğun olarak görülmeye başlayan aslan balığının Ayvalık açıklarında kayıt altına alan Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Aydın bir makale yayınladı.

BAŞKA TÜRLERE YAŞAMA ŞANSI VERMİYOR

Yerel olmayan türlerin yeni ekosistemlere girmesinin biyoçeşitliliğe tehdit eden bir unsur olduğunu söyleyen Aydın, biyolojik istilaların sadece ekolojik değil, ekonomik ve yer yer sağlık sorunlarına da zarar verdiğini ifade etti. Ülke sularında her geçen gün bu türlerin sayısının arttığını ifade eden Aydın, istilacı türlerden aslan balığının ılıman sularda yaşayan bir canlı olduğunu, kendisinden küçük balıkları yediğini, özellikle kayalıklarda hakimiyet kurarak başka türlere yaşama şansı vermediğini anlattı. Aydın, bu türün zehirli olması nedeniyle hem ekosistemi hem de dalış turizmi alanlarını tehdit ettiğini ifade etti. Bu türün avcısı olan orfoz ve lagos gibi türlerin azalması nedeniyle de aslan balığının hızla yayılmasının önüne geçilemediğini aktaran Aydın, şunları söyledi:

ÇÖPE ATILMAMALI

"Aslan balığı diğer istilacı türlerden farklı olarak çok fazla zehir içermekte ama bunun yanı sıra ticari bir değeri de olduğu gözükmekte, tüketilebilmekte. Gitgide Süveyş Kanalı'ndan geçtikten sonra Akdeniz'de yayılarak ülkemizin sularına girmeye başladı. Aslan balığına ilişkin Antalya ve Muğla'nın ardından daha kuzeyde Seferihisar, Kuşadası, Karaburun gibi bölgelerde de kayıtları verildi. Biz de gerçekleştirdiğimiz araştırmalar esnasında öncelikle Dikili Körfezi daha sonra da Edremit Körfezi'nde aslan balığını kayıt altına aldık. Burada da küçük ölçekli balıkçılarla araştırmalarımız kapsamında buna rastladık. Önümüzdeki zamanlarda orada da Akdeniz'de olduğu kadar çoğalır mı bilmiyoruz ancak çoğalma ihtimali çok yüksek görünüyor. Uyum sağlama gücü çok yüksek bir tür, obur bir tür. O bölgedeki balıkçılığı ve ekonomiyi nasıl etkiler önümüzdeki günlerde göreceğiz." Aslan balığının kıyıda olta ile avlanabildiği için dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Aydın, bu istilacı türün çöpe atılmasını istemediklerini belirtti.

SULARIN ISINMASI NEDENİYLE ORTAYA ÇIKTI

Aslan balığı ve bunun gibi birçok istilacı türün Akdeniz'e girmesinin en önemli nedeninin suların ısınması olduğunu ifade eden Aydın, şunları belirtti: "Özellikle Akdeniz'in kapalı bir havza oluşu suların daha fazla ısınmasına neden olmakta. Bu da ılıman sularda olan türlerin herhangi bir vasıtayla yeni besinler bulabilmek amacıyla göç etmesine neden oluyor. Aslan balığı da bunlardan bir tanesi. Özellikle Akdeniz Bölgesi'nde aslan balıklarının dikenleri kesildikten sonra etinin tüketilebildiğini öğrendik. Balık pazarlarında da temizlenmiş hali kilosu 30-35 lira civarında müşteri bulabilmektedir. Bu istilacı türlerle mücadele için önemli bir araç çünkü herhangi bir türün ticari oluşu balıkçının onu avladığında kazanç sağlayabilmesi anlamına gelmektedir. Bu açıdan aslan balığı evet tehlikeli ve zehirli ancak ekonomiye kazandırılabilecek bir tür. Bu masum olduğunun bir göstergesi değildir. Ama mücadele için bir fazla kozumuzun olduğunu söyleyebiliriz."

Kızıldeniz'in istilacısı aslan balığı İzmir kıyılarına çıktı! Kızıldeniz’in istilacı türlerinden olan aslan balığı, küresel ısınmanın etkisiyle Akdeniz’den sonra Ege Denizi’nde de sıklıkla görülmeye başlandı. Özellikle iklim değişikliğiyle beraber sulardaki ısınmaların artmasıyla Akdeniz’de görülen aslan balığı, İzmir kıyılarına kadar çıktı. Karaburun'da toplu grup halinde görülmeye başlanan aslan balığının yakın zamanda Kuzey Ege'ye de ulaşması bekleniyor.