Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuya ilişkin öenmli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 2,53 vizyonuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " 2053 vizyonumuzun merkezine yeşil kalkınma devrimini yerleştirdik. Orman varlığımızın artırılması hususunda daima ön saflarda yer alacağız." dedi. Bununla birlikte Erdoğan, 81 ile millet ormanı kurulacağını açıkladı.

252 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedeflerinin yıl sonuna kadar 252 milyon fidanı toprakla buluşturmak olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

''İklim krizinin gündemimizde daha çok yer ettiği bu dönemde fidan diken herkese teşekkür ediyorum. İnsanoğlunun son asırlarda bitmez tükenmez hırsla doğal kaynaklara saldırması artık sürdürülemez bir boyuta gelmiştir.

''5,5 MİLYAR FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK''

Tabiatın ikazlarını görüyor, verdiği mesajları alıyoruz. Diktiğimiz her fidan mücadelemizin işaretir. Türkiye 2023 için sıfır emisyon hedefini ortaya koymuştur. 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk.

''TÜRKİYE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINDA AVRUPA'DA BİRİNCİ''

Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci sırada yer alıyor. Orman varlığımızın artırılması konusunda daima ön saflarda yer alacağız.

''HEDEFİMİZ 2023 SONUNA KADAR DİKİLEN FİDAN SAYISINI 7 MİLYARA ULAŞTIRMAK''

Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır.

''ARTIK HER YIL KIBRIS ADASI BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR TOPRAĞI EROZYONLA KAYBETMİYORUZ''

Erozyonla kaybedilen toprak miktarını 154 milyon tona kadar düşürdük. Artık her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprağı kaybetmiyoruz. Ülkemiz ormanlarının yüzde 54'ü yangınlara karşı hassas alanlardan oluşuyor.

''HEDEFİMİZ YANGINDAN ZARAR GÖREN ALANLARI 1 YIL İÇİNDE AĞAÇLANDIRMAK''

Akdeniz Bölgesi iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında gösteriliyor. Orman yangınlarına karşı uluslararası seviyede güçlü işbirlikleri oluşturmamız gerekiyor.

Kapasitemizi geliştirmeye ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı orman teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Hedefimiz yangından zarar gören alanları 1 yıl içinde ağaçlandırmak. Geleceğe Nefes Kampanyası'yla 252 milyon fidanı yıl bitmeden toprakla buluşturacağız."

Türkiye’nin yeşil kalkınma hedefleri Glasgow'da anlatılacak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İskoçya’nın Glasgow şehrinde yarın “Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Stratejisi: Kapsayıcı, Sürdürülebilir ve İnsani Bir Vizyon” başlıklı panel düzenleyecek.

Erdoğan'ın talimatı: Askerî alanların hepsi yeşil kalacak Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, askeri alanların hepsinin yeşil alan olacağını bu konuda ters bir düşünce olmadığını söyledi.