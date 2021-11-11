Türkiye Gazetesi

Denizli'de oğlu ile birlikte mantar toplamaya gittiği dağda kaybolan Emine Aksoy, 100 saat sonra arama çalışmalarını haber yapmak için bölgeye giden İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri tarafından bulundu. Kendi imkanlarıyla hayatta kalmaya çalışan Aksoy, yaklaşık 4,5 gündür bulduğu otları yiyerek hayatta kalan yaşlı kadın, kırılan kolunu kendi imkanlarıyla sardığı öğrenildi. Emine Aksoy, gazetecilerin kendisine ikram ettiği 2 litre suyu tek seferde tüketti.







Acıpayam ilçesine bağlı Benlik Mahallesi’nde yaşayan 78 yaşındaki Emine Aksoy’dan, 7 Kasım Pazar günü sabah saat 11.00 sıralarında oğlu Osman Aksoy ile birlikte mantar toplamak amacıyla evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Bir süre annesini arayan Osman Aksoy, sonuç alamayıp bir umutla döndüğü evinde de annesine ulaşamayınca ekiplerden yardım istedi. AFAD, AKUT, jandarma, gönüllü sivil toplum kuruluşları ve köylülerin katılımıyla gece gündüz devam eden arama çalışmalarında, yaşlı kadının kaybolduğu engebeli Ercek Dağı didik didik arandı.







100 SAAT SONRA BULUNDU



Soğuk ve olumsuz hava koşullarına rağmen geçen 100 saatte kendisinden haber alınamayan Emine Aksoy’dan müjdeli haber bugün öğleden sonra geldi. Yaşlı kadının bulunması için yaklaşık 4,5 gündür devam eden arama kurtarma çalışmalarını haberleştirmek için bölgeye giden İHA Denizli muhabiri Hüseyin Yılmaz, dağlık arazide ekiplere ulaşmaya çalışırken bir anda yerde hareketsiz bir şekilde yatan yaşlı kadını fark etti. Yaşlı kadının yanına gittiğinde yaşayıp yaşamadığını kontrol ede İHA muhabiri, Emine Aksoy’un yaşadığını fark edince büyük bir sevinç yaşadığı. Sırtındaki ceketini çıkartarak soğuktan titremekte olan yaşlı kadının sırtına örten Yılmaz, durumu ekiplere haber vererek bulundukları yeri tarif etti. Muhabirimizin ikram ettiği 2 litre suyu tek seferde tüketen yaşlı kadın, gelen ekipleri de karşısında görünce sağ kaldığı için Allah’a şükretti.



BULDUĞU OTLARI TÜKETEREK HAYATTA KALDI



İHA muhabiri Hüseyin Yılmaz tarafından bulunan yaşlı kadından gelen iyi haber üzerine, birlikte mantar toplamaya gittiği oğlu Osman ve diğer oğlu Mehmet Ali, jandarma ekipleriyle birlikte Emine Aksoy’un bulunduğu bölgeye geldi. “Güzel anam biz öldük öldük dirildik. Neden beni bırakıp gittin” diye gözyaşı döken Osman Aksoy, annesini bulan gazetecilere teşekkür etti.

Birlikte mantar aradıkları sırada oğlunun yanından uzaklaştıktan sonra düşmesi sonucu kolu kırılan Emine Aksoy’un kendi imkanlarıyla kolunu sardığı, geride kalan 100 saat boyunca bulduğu otları tüketerek hayatta kaldığı ve köye dönmek için güçlükle ilerlemeye çalıştığı belirlendi. Soğuk ve yorgunluktan bitkin halde bulunan yaşlı kadın, dağda yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.



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