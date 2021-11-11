Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hava ambulans filosu, saniyeler için uçar. Uçak ve helikopter ambulanslarımız sadece bu yıl yurt içinde 3 bin 629 hasta ve yaralı taşıdı. Ayrıca yurt dışına 1 hasta, yurt dışından ülkemize ise 148 hasta nakledildi. Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz” ifadelerine yer verdi.

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca açıkladı: Hatırlatma dozu 18 yaş üstü herkes için başlıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yazılı açıklama paylaşan Bakan Koca, 18 yaş ve üzeri, mRNA aşısı olmuş ve aşının uygulanmasının üzerinden 6 ay geçmiş herkes için hatırlatma dozunun yarından itibaren devreye gireceğini duyurdu.

Bakan Koca’dan 81 ile nöbet talimatı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ildeki Eğitim Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastanelerinin başhekimlerine gönderdiği mektupla, asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi ve insani koşullara kavuşturulması için irade koyulması gerektiğini ifade etti.