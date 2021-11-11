Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 11 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. 24 saatlik verilere göre 24 bin 898 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 197 oldu. Bir günde toplam 356 bin 4 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 360 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,70 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,83 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 29 bin 902’e yükseldi.

AŞILAMA SIRALAMASI

11 Kasım 2021 günü açıklanan verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 54,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

YAKLAŞIK 8,6 MİLYON KİŞİ 2. AŞISINI YAPTIRMADI

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaklaşık 8,6 milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için aşı takviminize uymalısınız” dedi.

10 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı Sağlık Bakanlığı 10 Kasım 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 251 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural’ın yoğun bakıma alındığı iddia edildi! Koronavirüse yakalanan ve geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından rahatsızlığıyla ilgili paylaşım yaparak dua isteyen Hakan Ural’ın durumu ağırlaştı. Yoğun bakıma alındığı iddia edilen Ural için yakın çevresinden herhangi bir bilgi ya da açıklama yapılmadı.