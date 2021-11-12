Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Bir süredir şehir gezilerine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Çanakkale’de yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını gerçekleştirecek. Ayrıca, Troya Müzesinde Ezineli Yahya Çavuş filminin galasına katılması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamlanma aşamasına gelen 1915 Çanakkale Köprüsü’ndeki çalışmaları da inceleyecek.



2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de açılacak

TEMELİ ERDOĞAN ATMIŞTI

1915 Çanakkale Köprüsü’nün temeli 18 Mart 2017’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılmıştı. 18 Mart 2022’de hizmete açılması planlanan köprünün kulelerinin tamamlanmasının ardından ana halatların montajı da yapılmıştı. Son olarak da köprünün araç geçiş yolu için tabliye bloklarının montajına başlandı. Araç geçiş yolunu oluşturacak 87 tabliye blokundan 81’inin montajı geçen ay tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu inceleme sırasında; cumhuriyetin 100’ncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da ‘dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü’ unvanını alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü araç geçiş yolunun son iki tabliye blokunun montajını yapacağı aktarılıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona gelindi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona yaklaşıldığını duyurdu. Proje 18 Mart 2022'de tamamlanacak.

1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınına damga vurdu! Tamamlandığında dünyanın en uzun orta açıklı asma köprüsü unvanının sahibi olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, inşasında kullanılan ileri teknolojiler ve üstün teknik özellikleriyle dünya basınında gündem oldu. Dünya çapındaki proje olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyoluna, dünyanın önde gelen inşaat sektörünün lider yayını Engineering News-Record (ENR) dergisinin 27 Eylül-4 Ekim 2021 tarihli yeni sayısında 10 sayfalık yer ayrıldı.

Çanakkale’de iki yaka birleşmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde sadece kulelere yakın kısımlardaki tabliyelerin montajının kaldığını, 15 Kasım itibarıyla çelik tabliyelerin kaynaklarının da bitmiş olacağını söyledi.