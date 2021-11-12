Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirdi. Araçlarına cam filmi çeken sürücüler ise cezadan kurtulamadı.
TESPİT EDİLEREK CEZA UYGULANDI
Denetimde ekiplerce araçlardaki çeşitli trafik kusurları tespit edildi. Aracının ön camında sürücünün görüşünü engelleyen cam filmi olan araçlara ceza uygulandı.
“GÜNEŞ GÖZÜMÜ ALIYOR”
Sürücüler yasak olduğunu belirten ekiplere "güneş gözümü alıyor", "otomobili satın aldığımda böyleydi", "haberim yoktu" bahaneleriyle cevap verdi.
314 TL PARA CEZASI KESİLDİ
Ön camında cam filmi olan 9 sürücüye 314'er lira para cezası verildi.
TRAFİKTEN MEN CEZASI GELEBİLİR
Cam filmini denetim noktasında çıkaran sürücülere trafiğe çıkmalarına izin verilirken, cam filmi çıkarmayan sürücülere ise bu kusurun 7 gün içerisinde düzeltilmesi gerektiği aksi halde araçlarının trafikten men edileceği uyarısı yapıldı.
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