Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenecek Türk Konseyi 8. Zirvesi öncesinde, İstanbul'da bulunan üye ülkelerin devlet başkanları ile Sultanahmet'teki Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasın açılış töreni için bir araya geldi.

ERDOĞAN'DAN MAKAS RİCASI

Törende, konseye üye ülkelerin bayrakları göndere çekildikten sonra açılış kurdelesi kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günün anısına konuklarından makasları saklamalarını istedi.

Törene, konseyde yer alan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ve gözlemci üye statüsüyle konseye ilk defa katılacak Türkmenistan'ın Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini dükkanına davet eden halıcıyla bir süre sohbet etti.

ERDOĞAN'DAN HALICIYA ZİYARET SÖZÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından ayrılırken kendisini davet eden halıcıyla bir süre sohbet etti.

Halıcının davetine Erdoğan, "İnşallah bir başka gelişte, bir cumada." diye karşılık verdi. Dükkan sahibinin gösterdiği üzerinde "La ilahe illallah" yazan halının muhteşem bir şey olduğunu belirten Erdoğan, halının Türk işi olup olmadığını sordu. Halının, Burdur işi olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konukları, daha sonra Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin düzenleneceği Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gitmek üzere buradan ayrıldı.

İsrailli çift, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğraflarken yakalandı Çamlıca Kulesi'ne çıkan İsrailli karı koca, Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki villasının fotoğraflarını çekti. Bunu, bir çalışanın dikkati ortaya çıkardı.

Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki: Nankörlüktür Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de kabul ettiği Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada mülteci krizinde Türkiye'yi suçlayan Yunanistan'a sert tepki gösterdi.

Erdoğan 2053 vizyonunu duyurup müjdeyi verdi: 81 ile 81 millet ormanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2053 vizyonunun merkezine yeşil kalkınma devrimin olduğunu söyleyerek, 81 ile 81 orman kurulacağı müjdesini verdi.