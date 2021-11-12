Türkiye Gazetesi

Hacire Akar'ın başlattığı evlat çığlığı, il il yayılmaya devam ediyor. Birçok ailenin bu sayede evladını PKK'dan kurtarması üzerine yüreklenen diğer aileler de, kendi çocuklarına kavuşmak için bu çığlığa ortak oluyor. Bu kapsamda Diyarbakır'da düzenlenen evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

TEKİRDAĞ'DAN DİYARBAKIR'A EVLADI İÇİN GELDİ

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 802'inci gününde sürüyor. Diyarbakır Dicle Üniversitesinde okuduğu sırada 2013'te kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Celal için Tekirdağ'dan gelen baba Cemalettin Öngören de oturma eylemine dahil oldu. Baba Öngören, oğlundan haber alamayınca Tekirdağ'dan Diyarbakır'a geldiğini, evladının "seminer" adı altında kandırılarak dağa kaçırıldığını öğrendiğini belirtti.

"ÇOCUĞUMU HDP'LİLER GÖTÜRMÜŞ"

Yıllardır çocuğundan haber alamadığını, ona ulaşmak için çok çaba sarf ettiğini aktaran Öngören, şöyle konuştu:

"Çocuğum onların merkezindeydi biz de farkında değildik. Çocuğumu HDP'liler götürmüş, başka kim götürmüş olabilir. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Oğlum okusun, kaymakam olsun diye okula gönderdim dağa gidip başkalarına hizmet etsin diye değil. Celal, mağduruz, evimize ateş düştü. Neredeysen bir an önce gel. Gelin ailelerin hepsi çocuklarına kavuşsun."

Oğlunun okuyup memur olmak istediğini, hayalinin yarıda kaldığını ifade eden Öngören, "Ben memur olacağım ve hepinizi kurtaracağım. Baba sen çok yoruldun yıprandın.' diyordu. Gittiği yol, yol değil, kimse oradan bir çözüm beklemesin. Yazıktır, kimse bu garibanların çocuğunu kandırmasın." dedi.

Evlat nöbetine katılan anne: Oğlumu dağa HDP'li vekil Çepni kaçırdı Samsun'dan Diyarbakır'a gelen bir anne, oğlunun HDP milletvekili Murat Çepni'nin dağa kaçırdığını iddia etti.

Evlat nöbetinde 783’üncü gün: “Bir evladımı şehit ettiniz, bari diğer evladımı verin” Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan acılı aileler Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 783'üncü gününde devam ediyor.

Evlat nöbetindeki aileler: İmamoğlu acımızı paylaşmadı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, Diyarbakır’a bir açılış için gelen CHP’li Ekrem İmamoğlu’na tepki göstererek, kendilerini görmezden geldiğini söyledi.