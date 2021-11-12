Türkiye Gazetesi

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'e (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) göre ihracat işlemlerine ilişkin bedeller fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde yurda getirilmesi zorunlu oldu. Birçok ihracatçı çeşitli sebeplerle bu zorunluluğu yerine getiremedi. Söz konusu uygulamaya göre belirlenen süre içerisinde ihracat bedelini yurda getiremeyen veya yurda getirdiği hâlde ihracat için bildirmiş olduğu bankaya yatırmayanlar ile ilgili bankalar tarafından vergi dairelerine bildirilmesi gerekiyordu. Ancak bankaların dâhil olduğu bildirim sistemi çalıştırılamadığı için bu bildirimler bankalar tarafından vergi dairelerine yapılamadı.

CUMHURİYET SAVCILIKLARI CEZA KESMİŞTİ

Böylelikle 3 Şubat 2021 tarihinde yapılan yasal düzenleme ile bankaların zamanında bildiremediği açık ihracat hesaplarını vergi dairelerine bildirmelerinin önü açıldı. Bu süreç sonrasında 2019 yılından bu yana hiçbir işlem yapılmamış olan açık ihracat hesapları vergi dairelerine bildirilmiş ve vergi daireleri de bu bildirimlere istinaden ihracatçılara ihtarlarda bulunuldu. Fakat yapılan ihtarların birçoğundan ihracatçılar haberdar olamadı ve açık ihracat hesapları ile ilgili sorumluluklarını yerine getiremedi. Bu süreçte vergi dairelerinin uyarılarına cevap vermeyen ihracatçılara Cumhuriyet Savcılıkları tarafından çok sayıda idari para cezası kesilerek ceza bildirimleri firmalara ulaştırıldı.

İhracatçıların yaşadıkları bu mağduriyet karşısında hemen refleks gösteren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, konuyu AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’e aktardı. Bunun üzerine konuyu Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a sunan vekil Gürel, ihracatçılarımızın karşı karşıya kaldıkları ve adeta kangrene dönüşecek olan bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için destek talebinde bulundu.



BEKLENEN DEĞİŞİKLİK GELDİ

Ticaret Bakanlığı’nın da sürece dâhil olmasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesi’nde 21 Ekim 2021 tarihinde değişiklik yaptı. Böylelikle 29 ülkeye yapılan ihracata dair bedellerin yurda getirilmesi zorunluluğu kaldırdı ve 10 ülkeye yapılan ihracatta da ihracat bedelinin sadece yarısının yurda getirilmesi mecburi tutuldu. Yapılan bu değişikliklerle beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vergi daireleri ve Savcılıklara bildirimler yapılarak yapılacak işlemlerde yeni düzenlemelerin dikkate alınması istendi.

Yapılan değişikliklere göre 21.10.2021 tarihinden itibaren istisna getirilen ülkelere yapılan ihracatlar için açık ihracat hesabı ihbarında bulunulmayacak. Bu tarihten önce Vergi Dairelerine bildirilen açık ihracat hesapları hakkında yeni belirlenen istisnalar uygulanacak, vergi Daireleri tarafından Savcılıklara bildirilmiş ancak ceza kararı henüz verilmemiş olan açık ihracat hesapları için takdir yetkisi Savcılıklarda olmak üzere aynı istisnaların uygulanması yönünde bilgilendirme yapılacak. Yine bu tarihten önce Savcılıkların ceza kararı verdiği ve 15 günlük itiraz süresinin dolduğu veya itiraz reddedildiği durumlarda verilen cezalar uygulanacak.



"ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ "İhracat genelgesinde yapılan değişiklikler ile 29 ülkeye yapılan ihracata ilişkin bedellerin yurda getirilmesi zorunluluğu kaldırılırken 10 ülkeye yapılan ihracatta ise ihracat bedelinin yalnızca yarısının yurda getirilmesi mecburi tutuldu” dedi.



Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel de "Genelgedeki değişiklikler ile birçok konuda esneklikler ve kolaylıklar sağlanmış oldu. İhracatçılarımızın açık ihracat hesabı istisnalarını içeren genelgeyi dikkatle inceleyerek muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmelerini diliyoruz. Ülkemizin, şehrimizin, ilçemizin gelişimi ve 2023 hedefleri doğrultusunda yolumuza emin adımlarla ilerleyebilmemiz için her gün daha fazla gayret sarf ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce olduğu gibi bugün de üreticilerimizin yanlarındayız ve daima yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı.



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