Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. 24 saatlik verilere göre 23 bin 637 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217 oldu. Bir günde toplam 354 bin 287 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 164 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,84 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,89 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 219 bin 170’e yükseldi.

AŞILAMA AÇIKLAMASI

12 Kasım 2021 günü açıklanan verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 55 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

"SON BİR AYDAKİ VAKALARIN YÜZDE 15'İNİ 60 YAŞ VE ÜZERİ OLUŞTURUYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Son 1 aydaki vakaların yüzde 15’ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların yüzde 84,8’i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık yüzde 10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir” dedi.

11 Kasım 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı Sağlık Bakanlığı 11 Kasım 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi.

10 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı Sağlık Bakanlığı 10 Kasım 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 251 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.