Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler" temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'ne katılan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çeken İsrailliler tutuklandı Çamlıca Kulesi'ne çıkan İsrailli karı koca ve yanlarında bulunun bir kadın, Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki villasının fotoğraflarını çekmişti. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçundan tutuklandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi'nin yeni ismini açıkladı Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenlen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı'dır" diyerek konseyin yeni ismini açıkladı.



Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki: Nankörlüktür Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de kabul ettiği Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada mülteci krizinde Türkiye'yi suçlayan Yunanistan'a sert tepki gösterdi.