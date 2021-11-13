Türkiye Gazetesi

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Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke jet hızıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.

Edinilen bilgilere göre önceki gün Adalet Bakanlığı’na gönderilen fezleke jet hızıyla önce Cumhurbaşkanlığına, hemen ardından da dün öğlen saatlerinde TBMM Başkanlığına ulaştırıldı. Türkkan’ın ‘Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’ Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa-Adalet Karma Komisyonuna havale edildi. AK Parti kaynakları, Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin sürecin uzamayacağını, kısa süre içinde karma komisyonun toplanarak karar alacağını dile getirdi. AK Parti kurmayları, “Meclis’e gelen dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekeleri çoğu zaman dönem sonuna bırakılır. Ancak Türkkan’la ilgili fezleke bekletilmeden gereği yapılacak. Cumhur İttifakı olarak Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde hareket edeceğiz” dedi.

İKİ YILDAN FAZLA CEZA ALABİLİR

Karma komisyonun Türkkan’la ilgili hazırlayacağı rapor yine hızlı bir şekilde Meclis Genel Kurulunun gündemine alınacak. Genel Kurul’da yapılacak oylamada, dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar çıkarsa, Türkkan’ın yargılama süreci başlayacak. Türkkan, ‘Hakaret’ ve ‘Etkili eylem’ suçlarını düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125’inci maddesinden yargılanacak. Bu maddeye göre, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılıyor. Hakaretin alenen işlenmesi hâlinde ceza altıda biri oranında artırılıyor. Yargılama sonucunda, Türkkan’a bu maddeye göre 2 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi mümkün olacak. Bir yılın üstünde hapis cezası alır ve bu ceza kesinleşirse, kesinleşmiş yargı kararı TBMM Genel Kuruluna sunulacak ve Anayasa’ya göre Türkkan’ın milletvekilliği düşürülecek.

Lütfü Türkkan'ın fezlekesi Meclis'te İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle ''hakaret'' suçundan hazırlanan fezleke, TBMM Başkanlığı'na ulaştı. Fezleke, Karma Komisyon'a havale edildi.

Lütfü Türkkan için dört yol var Şehit ağabeyine küfreden Türkkan’ın vekilliğinin düşürülmesi için dört yoldan biri uygulanacak: Kendisi istifa edecek, yargı kararı doğrultusunda vekilliği düşürülecek, milletvekilliği ile bağdaşmayan bir iş yaptığı tespit edilecek ya da beş birleşim Meclis çalışmalarına katılmayacak.

İYİ Partili Lütfü Türkkan, şehit yakınına küfür etti İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce çalışanları muhabir döven Türkkan, Meral Akşener'e tepki gösteren şehit yakınına küfretti.