Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Yeni yapılan düzenleme kapsamında, hükümlü ve tutukluların cezaevine ilk kabulünde şüphe üzerine yapılan ‘çıplak arama’ ibaresi mevzuattan kaldırılarak, yerine ‘detaylı arama’ ifadesi getirildi. Buna göre, detaylı arama sırasında bedene dokunulmaması için gerekli özen gösterilecek ve görevli tarafından ‘eldiven’ kullanılacak.



Ceza İnfaz Yönetmeliğindeki değişikliğe göre vejetaryen beslenme seçeneği getirildi

VEJETARYEN MENÜ GELDİ

Değişiklikle “iyi hâl” ile açık cezaevine ayrılmayı hak etmiş hükümlüler, cezaevi dışında başka bir kamu kurumunda çalışarak cezalarını tamamlayabilecek.

Yönetmelik değişikliğiyle cezaevlerinde ‘vejetaryen beslenme tercihi’ ile ilgili düzenleme de yapıldı. Buna göre, rahatsızlığı bulunanlar veya vejetaryen gibi farklı beslenme tercihleri olan hükümlüler için uygun yemeklerin hazırlanması ile bu konularla ilgili diğer işlerin yerine getirilmesi sağlandı. Ayrıca, cezaevinde annesinin yanında kalan 0-6 yaş grubundaki çocukların gelişimleri, psikososyal yardım servisi görevlilerince takip edilecek.

‘Çıplak arama’da yanlış algı düzeltilecek Meclis, cezaevlerindeki ‘çıplak arama’ konusunda yanlış algının düzeltilmesini önerdi. Adalet Bakanlığı, çalışma başlattı.