Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı ve sabır diledi. Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen olayda Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla vahşice öldürülmüştü. Acılı anne ve babayı Adalet Bakanı Gül, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ziyaret etmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TELEFONLA TAZİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz'e, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim kızını cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah." dedi. Anne Beyhan Cengiz ile de görüşen Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Yani bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler ne yazık ki demek ki varmış. Allah sabrınızı arttırsın inşallah." şekklinde konuştu



NE OLMUŞTU?

Barbaros Mahallesi'nde bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz, bu sitede oturan Can Göktuğ B. tarafından samuray kılıçlI saldırısına uğradı. Cengiz, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Cengiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ankara’da yaşayan genç mimarın Ataşehir'de yapımı süren İstanbul Finans Merkezi'nde bir bankanın inşaatında görevli olduğu için İstanbul’a geldiği ve o gün de mesaiye kalacağı için servise binmediği öğrenildi. Nişanlı olan Cengiz’in cenaze töreni gözyaşlarıyla gerçekleştirilirken katil Can Göktuğ B.’nin Nöbetçi Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin üzerine atılı suçu ikrar etmesi ve yeterli delillerin bulunması nedeniyle tutuklanmasına hükmedildi.

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