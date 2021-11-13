Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı:

30 Ekim-5 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, "30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun." dedi.

ZİRVE KARABÜK

100 bin kişide en çok vaka görülen il ise geçen hafta da olduğu gibi Karabük oldu. Karabük 536,50 ile zirvedeki yerini sabit tuttu.

EN ÇOK VAKA ARTIŞI GÖRÜLEN 10 İL

Karabük'ten sonra vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan ilk 10 ise şunlar;

Sinop,

Osmaniye,

Kastamonu,

Tunceli,

Amasya,

Balıkesir,

Tokat,

Çankırı,

Edirne,

Giresun.

Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı Sağlık Bakanı Koca, her 100 bin kişide görülen Covid-19 vakalarının yer aldığı haritayı açıkladı. Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il yine Karabük oldu.

Zirvenin yeni sahibi Karabük: Haftalık vaka haritasında birinci sıra değişti 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayıları Sağlık Bakanı Koca tarafından açıkladı. Buna göre, Karabük iller arasında vaka sayısının en çok arttığı şehir oldu.