Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. 24 saatlik verilere göre 22 bin 583 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 215 oldu. Bir günde toplam 347 bin 426 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 254 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,90 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,92 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 302 bin 677 ’e yükseldi.

AŞILAMA SIRALAMASI

13 Kasım 2021 günü açıklanan verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Amasya Muğla, Osmaniye, Kırklareli Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 55,0 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

BAKAN KOCA: 9 İLİMİZ KALDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İkinci doz aşı oranı yüzde 65’ten düşük 9 ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim” dedi.

12 Kasım 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı Sağlık Bakanlığı 12 Kasım 2021 koronavirüs tablosunu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

11 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 4 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.