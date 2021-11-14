Türkiye Gazetesi

Çalışmalar hakkında bilgi veren THK Kayyum Heyeti Başkan Vekili Abdullah Kaya şunları söyledi: Söz konusu anlaşma kapsamında TUSAŞ, 4 uçağın revizyon malzemelerinin tedarikini ücretsiz olarak yapmaya başladı. İmzaladığımız sözleşme gereği, mevcut malzemelerden depolarında bulunanları teslim ettiler. Depolarında bulunmayan malzemeler için de tedarik yaptığımız yurt dışı firmalarla irtibata geçerek ve bu malzemeleri kısa sürede temin ederek bize teslim edecekler. THK olarak yangın sezonuna yetiştirmek üzere 4 uçağımızı hazırlayacağız. 6 uçaktan geriye kalan 2 yangın söndürme uçağı için 2,5 milyon dolar gibi bir paraya ihtiyacımız var, bunu da karşıladığımız takdirde 6 uçak da yangın söndürme sezonuna hazır hâle gelebilecektir.



THK bünyesinde bulunan ve çalışabilir durumdaki 6 yangın söndürme uçağından 4'ünün revizyonu için TUSAŞ ile anlaştı

THK Teknik Genel Müdürü Cemal Balıkçı da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onayının ardından Kayseri’deki İkinci Hava Bakım Fabrikası ile yapılan sözleşme kapsamında söz konusu uçakların pervanelerinin revizyonunun yaptırmaya başladıklarını ifade etti. Balıkçı, THK bünyesindeki yangın söndürme uçaklarının 4 bin 900 litre su ve 500 litre köpük kapasitesine sahip olduğunu göle, denize çok daha kolay ve hızlı iniş yapabildiğini söyledi.

THK bir yılda 275 milyon TL zarar etti DDK raporunda, THK'nın bankalara olan toplam borcunun iki milyar liraya ulaştığı, kuruma bağlı 4 şirketin de batık olduğu belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun THK çelişkisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir gün ara ile THK uçaklarıyla ilgili yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı.

THK bahçesi hurdalık gibi Her yangında gündeme gelen Türk Hava Kurumunun bahçesi âdeta hurdalık gibi. CHP’li belediyelerin para toplayıp ayağa kaldırmayı planladığı uçakların hâli evlere şenlik.