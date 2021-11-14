Türkiye Gazetesi

İzmir’in Urla ilçesinde, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından, ilçenin farklı bölgelerine zehirli et bırakıldı. Etleri yiyen 31 sokak hayvanı ise zehirlenerek hayatını kaybetti. Mahalle halkı ise bu vicdansızlığa tepki gösterirken, polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

ZEHİRLİ ET PARÇALARINI SOKAKLARA BIRAKTILAR

İzmir’in Urla ilçesi Torasan Mahallesi’nde bazı kişi ve kişiler, iddialara göre belli noktalara zehirli olduğu düşünülen et parçaları koydu.

VATANDAŞLAR VETERİNERE GÖTÜRDÜ

Bu etleri yiyen 30'un üzerine sokak hayvanı rahatsızlandı. Hayvanlar rahatsızlanmasının ardından bu durumu gören vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü.

31 SOKAK HAYVANI ÖLDÜ

Zehirlenen hayvanlardan 31'i telef oldu. Yolların, sahil kıyılarının telef olan hayvanlarla dolu olduğu görülürken, mahalle halkı kan donduran olaya isyan ederek kişi ve kişilerin kısa süre içerisinde yakalanmasını istedi.

BİLEREK BIRAKTILAR

Öte yandan, sokak hayvanlarını besleyen ve hayvanlara yardım eden hayvanseverlerin bahçelerine de gizlice bu zehirli olduğu düşünülen etlerin bırakıldığı öğrenildi. Olayın ardından Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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