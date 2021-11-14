Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG için nefesler tutuldu. Tarihi proje için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Proje ve Gemlik'teki fabrikanın inşası devam ederken, fabrikada istihdam edilecek teknik personel için atılan girişimler meyvesini vermeye başladı.

TEKNİK ELEMAN İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli otomobilin fabrikasının Bursa’da kurulacağını açıklamasının ardından ortaya çıkacak vasıflı insan gücü ihtiyacına cevap verebilmek için Bursa Uludağ Üniversitesi harekete geçti. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde ‘hibrid ve elektrikli taşıtlar teknolojisi’ programını açıldı.

BANTTAN İNMEDEN HAZIR OLACAKLAR

Geçen yıl açılan bölüm, 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını vermiş olacak. TOGG fabrikasının 2022 sonunda üretime hazır olması planlanırken, mezunlar ise araç banttan inmeden hazır olacak.

ÖĞRENCİLERDEN TALEP VAR

Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, konu hakkında açıklamalarda bulunundu. Programı 2019-2020 yılında açıp ilk öğrencileri altıklarını söyleyen Karahan, "Geçtiğimiz yıl 30 öğrenci ile eğitime başlamıştık, bu yıl kapasitemizi 40’a çıkardık. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl çok yüksek puanlarla öğrenci aldık. Bazı öğrencilerimiz Anadolu’da makine mühendisliklerine girebilecek puanlarla buraya geldi. Bu çok memnuniyet verici, öğrenci kalitesi açısından oldukça iyi durumdayız. Programı TOGG’un yerli aracının yatırımını Bursa’da yapma kararı aldıktan sonra açmaya karar verdik. O dönemde rektörlüğümüzün de yoğun talebi ve desteğiyle hızlıca öğretim elemanları kadromuzu tamamlayıp, 2019-2020 yılında öğrenci alımı aşamasına geldik. Şu an programda 4 öğretim elemanımız var.” dedi.

“13-14 TANE ÇOK NİTELİKLİ AKADEMİK PERSONELİMİZ VAR”

Alanlarında uzman olan akademik personellerle çalıştıklarını belirten Karahan, “Alanlarında oldukça iyi farklı disiplinlerden, otomotiv, elektronik gibi alanlardan geliyor. Ancak bizim çok eski yıllarda kurulmuş bir otomotiv programımız da var. Bu programdaki öğretim elemanlarımız da bu elektrikli ve hibrit araçlar programının derslerine girmekteler. Okulumuzda mevcut olan elektrik ve elektronik programlarıyla birlikte toplamda bizim 13-14 tane çok nitelikli akademik personelimiz var. Eğitimlerimizi bu personellerimizin desteği ile sürdürüyoruz” dedi.

“YERLİ ARACIMIZ DAHA BANTTAN İNMEDEN HAZIR HALE GELİYORLAR”

TOGG’un aranan eleman ihtiyacına doğrudan bir çözüm sağlamış olacaklarını belirten Prof. Dr. Karahan, “TOGG yatırımıyla birlikte bu işin yan sanayisi oluşacak. Şarj istasyonları, servis ağları, aslında yeni iş alanları meydana geliyor. Bu iş alanlarına biz öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Buradaki işin boyutu sadece 2 yıllık ön lisans programıyla sınırlı değil. Biz bunun servis ağlarında çalışacak sertifikalı eleman boyutunu da düşündük. Bu yeni iş alanlarıyla birlikte öğrencilerimiz yerli aracımız daha banttan inmeden bu sektöre hazır hale geliyorlar. Bunun hem Bursa için hem de ülkemiz için faydalı olacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

ÖĞRENCİ KAPASİTESİ 2 KATINA ÇIKARILACAK

Programın şu an sadece örgün eğitim düzeyinde 2’li eğitimini de açıp öğrenci kapasitesini iki katına çıkartmayı hedeflediklerini belirten Karahan, “Üniversitemizde Gemlik Meslek Yüksekokulu'nda da aynı program açıldı. Önümüzdeki yıl orası da öğrenci almaya başlıyor. Bu şekilde baktığımızda 150’ye yakın öğrencinin yıllık bu programlarda öğrenim görmesi kapısı açılmış oluyor. Tabii önümüzdeki yıllarda biz bu işi sadece ön lisans boyutuyla bırakmayacağız” dedi.

SADECE ÜRETİME YÖNELİK DEĞİL AKADEMİK BİLGİDE DE KATKI VERİLİYOR

Sadece üretim değil, satış sonrasına da yönelik eğitimlerin verildiğini belirten Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Programı Başkanı Cafer Kaplan ise, “Derslerimizin içeriğini hazırlarken Amerika, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde bu eğitimin nasıl yapıldığıyla ilgili araştırma yaptık. Oralardaki ders içeriklerini birebir inceleyerek buradaki derslerimizin içeriklerini ve dönem sıralamasını yurt dışındaki örnekleri birebir uygulayarak programımıza uyguladık. Programdaki ders içeriklerine baktığımız zaman sadece üretim değil, satış sonrasına yönelik içerikler de söz konusudur. Derslerde özellikle hibrit ve elektrikli araçların elektrik motoru, inverter konverter grubumuz, batarya grubumuz, bataryanın onarımı ve revizyonuyla ilgili dersler çok detaylı bir şekilde hem seçmeli olarak hem de zorunlu olarak programa yaymış durumdayız.” dedi.

“TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA GELİŞEN BİR MESLEK”

Öğrencilerden Ahmet Hakan Şengül, “İstanbul’dan geldim. Bu bölümü sektöre ara eleman eksikliğinden dolayı tercih ettim. Dünyada ve Türkiye’de gelişen bir meslek. Okul bittikten sonra gidişata göre DGS ile 4 yıla tamamlamayı düşünüyorum. Bu bölüm 7 tane mühendislik için şans veriyor” dedi.

TOGG’da ‘Sedan’ çalışmaları başladı Yerli otomobil çalışmaları hakkında bilgi veren TOGG CEO’su Karakaş, 2023’ün ilk çeyreğinde C segmentindeki SUV aracın piyasaya lanse edileceğini söyledi.

TOGG üst yöneticisinden heyecanlandıran açıklama: Yeni model için çalışmalar başladı TOGG'un üst yöneticisi Gürcan Karakaş, Türkiye'nin yerli otomobil projesinde önemli bir gelişme daha yaşandığını duyurdu. Karakaş, TOGG'da C segment sedanla ilgili çalışmalara başlandığı açıkladı.

TOGG'a 'Great Place to Work' sertifikası Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), kurum kültürü konusunda küresel otoritelerden olan Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü programda sertifika almaya ve "En İyi İşverenler Listesi"ne girmeye hak kazandı.