Türkiye Gazetesi

İstanbul gibi büyükşehirlerde yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı yatırımcılar da toplu sayılarda konut alıyor. En çok kazandıran yatırım araçlarından biri olan konutta fiyatlar artmaya devam ediyor. İstanbul’da konut fiyatları 2017 yılında bu yana neredeyse 4 kat arttı. Artan konut fiyatlarıyla ilgili konuşan The Altays Yönetim Kurulu Başkanı Sakine Altay, “2008 yılında Amerika merkezli yaşanan ekonomik kriz, her ne kadar ülkemizi teğet geçmiş olsa da 2018 yılının ortalarında ülkemiz genelinde konut satışlarının yavaşlamasına ve bir dönem konut enflasyonu ile karşı karşıya kalmamıza sebep olmuştu” dedi.

KONUT SATIŞLARINDA İVME HIZLA YÜKSELİYOR

“Mevcut satış hacminin azaldığı dönem, inşaat sektörünün pandemi ile mücadele etmek zorunda kalması ve gittikçe yükselen maliyetler, öz sermayesi yeterli olmayan firmaların sektör değiştirmesine sebebiyet vermiştir. Fakat 2021 yılı içerisinde konut satışlarındaki hızla yükselen ivme özellikle büyükşehirlerde konut satış rakamlarını yükselterek, sektörde hızlı bir toparlanmaya neden oldu” diyerek “İstanbul özelinde birçok projede satışlar tamamlanarak yeni proje üretim süreçlerinin başlamasına vesile oldu. Hal böyle olunca 2018 yılında yatay seyreden konut fiyatları yukarı yönlü bir hareket ile dört katına çıktı. Şu an İstanbul’da ortalama bir daire fiyatı 600 bin TL olarak görünüyor. Tabii bu fiyatlar bölgesine ve yapılan projeye göre farklılıklar gösteriyor. 2018 yılında 1700 ile 2500 TL aralığında olan daire metrekare fiyatları şu sıralar ortalama 7000-8000 TL’ye yükselmiş durumda” şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK YATIRIM ARACI KONUT

“İstanbul genelinde konut satışlarının dikey olarak yüksek bir ivme kazanması sebebiyle daire stoklarının da azaldığına dikkat çeken Altay, “Enflasyonun yükselmesiyle birlikte konut üretim sayısındaki düşüş konut fiyatlarındaki artışı tetikleyen unsurların başında geliyor. Bunun yanı sıra yapılan projelerin her geçen gün eskiye göre daha kaliteli ve teknolojik olması da inşaat malzeme maliyetini doğrudan yükselttiği için konut fiyat artışının sebeplerinden biridir diyebiliriz. Sözlerime şunları da eklemek isterim, Türkiye’deki en büyük yatırım araçlarından biri konuttur ve konut fiyatları her yıl belirli ölçüde değer kazanmaya devam edecektir” dedi.

Kentsel dönüşüm hızlanıyor: 50 bin sosyal konut yapılacak Kentleşme giderek hızlanırken, konut yapımı ve kentsel dönüşüme ilişkin çalışmalar gelecek yıl da devam edecek. TOKİ, 50 bin sosyal konutluk proje hayata geçirecek.