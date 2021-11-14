Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan ByLock Çalışma Grubu’nca yapılan analiz sonucu "429945" ID numaralı ByLock hattının A.U'ya ait olduğu tespit edildi. Söz konusu kişinin Dışişleri Bakanlığında aktif görev yaptığının anlaşılması üzerine KOM Daire Başkanlığı, bu bilgiyi Ankara Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Ekiplerin çalışması sonucu A.U.’nun 54 kişinin de olduğu "Pazarlamacılar" isimli ByLock grubuna üye olduğu ortaya çıkarıldı.

LA CASE DE PAPEL YÖNTEMİYLE ÇÖZÜLDÜ

İlk incelemelerde 5 ByLock hattının kimin olduğu tespit edilirken geriye kalan 49 kullanıcının gerçek kimliklerine ulaşılamadı. Kimliklerin deşifresine yönelik analiz çalışmasına odaklanan uzmanlar, kullanıcıları tespit edilemeyen ByLock hatlarının profil ve yazışma içeriklerine yoğunlaştı. Uzun uğraşlar sonucu uzmanlar, kullanıcıların tamamına yakınının, "La Casa de Papel" dizisindeki karakterler gibi rumuz olarak ülke başkentleri ya da başkentlerinden sonra en çok meşhur şehrinin ismini tercih ettiğini belirledi.

BÜYÜKELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLARDA GÖREV ALDILAR

ByLock analiz uzmanları, kullanıcıların, Türkiye'nin büyükelçilik ve konsolosluk gibi dış temsilciliklerinde görev alan kişiler olabileceği üzerinde durdu ve bu bilgiyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi. Başsavcılık da "Pazarlamacılar" isimli gruptaki ByLock hesaplarının detaylı analizi ve kullanıcıların tespiti için talimat verdi.

TEK TEK DEŞİFRE EDİLDİ

Kullanıcı profili ve yazışma içeriklerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışma yapıldı. Kısa bir süre sonra "Pazarlamacılar" grubundaki ByLock kullanıcıları tek tek deşifre edildi. Bu şekilde ortaya çıkarılan ByLock kullanıcıları arasında "daimi temsilcilik müsteşarı", "ataşe", "başkatip" ve "katip" gibi meslek grubundan isimler yer aldı. Başsavcılığın talimatıyla Ankara merkezli operasyonlarda yakalanan ByLock kullanıcıları hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapıldı.

Ankara merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı verildi Ankara merkezli 25 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, sınav öncesi soruları ele geçirerek komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir'de de yapılan operasyonda 22'si kadın 25 şüpheli gözaltına alındı.