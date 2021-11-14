Türkiye Gazetesi

Edirne'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ ve 1'i PKK mensubu olmak üzere toplam 6 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların üçünün FETÖ, birinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Yunan adalarından Türk karasularına geri itmeler sürüyor Yunanistan’ın Ege kıyısında bulunan adalarına ulaşan düzensiz göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından 12 kişilik can sallarına 18-20 düzensiz göçmeni bindirerek Türk karasularına geri iterek açık denizde adeta ölüme terk ediyor.

Yunan Sahil Güvenliği 48 göçmeni Türk karasularına itti Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.