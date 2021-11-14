Türkiye Gazetesi

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı 40 Sayılı karar neticesinde Samsun’a yurt dışından bazı ülkelerden gelecek kişilere PCR test sonucunun ibrazı, en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğinin belgelenmesi ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenlerin ise ikametgahlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınmalarına karar verildi. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi adına ise uçak ve gemi mürettebatı, gemi adamı ile TIR şoförleri PCR ve karantina uygulamasından muaf tutulmasına hükmedildi.

YENİ TEDBİRLER 15 KASIMDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Koronavirüse karşı alınacak önlemlerle ilgili gündemi görüşmek üzere Samsun Vali Vekili Şevket Cinbir başkanlığında toplanılan Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan yeni tedbirlerin 15 Kasım 2021 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere Samsun genelinde uygulanmasına karar verdi. Alınan kararlar kapsamında yapılan açıklamada, "Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucunun ibrazı gerekmektedir.

ŞEHRE GİRMEK İÇİN PCR TESTİ ZORUNLU

Alınan kararlar kapsamında yapılan açıklamada, "Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucunun ibrazı gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan güncel pandemi rehberleri doğrultusunda hareket edilmesine, belirtilen ülkelerden ebeveynleri ile birlikte yolculuk yapmak kaydıyla ülkemize giriş yapacak 12 yaşından büyük ve 18 yaşından küçük olup tam aşılı olduğunu belgeleyemeyen gençlerin ise 72 saat öncesinde alacakları negatif PCR test sonucu ile uçuşa kabul edilmelerine, bu kişiler için ikametlerinde tekrar PCR testi uygulanmasına, PCR test sonucu negatif çıkanlar karantina uygulamasından muaf tutulmalarına, yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümlerinin saklı olmasına karar verilmiştir" denildi.

Samsun'da 8 Iraklı DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 Irak uyruklu zanlıdan 8'inin sınır dışı edilmesine karar verildi. Şüpheliler sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.