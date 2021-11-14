Türkiye Gazetesi

İstanbul Kongre Merkezi'nde Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması düzenlendi. Etkinliğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Bilgin, Türkiye'de sosyal devlet kimliğinin ön plana çıktığını ifade etti. Bilgin, toplu sözleşmeleri, en düşük memur maaşına en yüksek oranda zammın verilmesini sosyal devletin etkin kullanımına örnek olarak gösterdi. Çalışma Bakanı Bilgin, asgari ücreti, enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir anlaşmanın asgari ücret komisyonundan çıkacağını dile getirdi. Vedat Bilgin, bundan kimsenin şüphesinin olması gerektiğini belirtti. 3600 Ek Gösterge konusuna da değinen Bilgin "3600 Ek Gösterge meselesini Sayın Cumhurbaşkanı'mızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz" dedi.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir etkendir. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına geliyor. Bu sebeple memurlar, bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istiyor. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olamaz. Eğer 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesiyle öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenleri de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planladıklarını açıkladı. ''Mesleki eğitimde bazı müjdelerimiz olacak'' diyen Erdoğan, mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü kaldırıp, bu yükü devlet olarak üstleneceklerini söyledi. Son sınıfa kalfa olarak devam eden öğrenciler de, asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı kadar ücret alacak.



Memurlar merakla bekliyordu: Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, 3600 ek gösterge konusuna değinerek, önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini söyledi.