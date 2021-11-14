Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Çanakkale ziyareti sırasında, Troya Müzesi'nde düzenlenen Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli'nin galasına katıldı. Erdoğan’ın, burada gençlerle bir araya geldiği programın görüntüleri paylaşıldı. Cumhurbaşkanı, gençlerin Ezineli Yahya Çavuş'un, Bigalı Mehmet Çavuş'un ve diğer kahramanların izinden giderek ülkenin ve milletin istiklali için yeni destanlar yazacağına inandığını söyledi.

“BELGESELİ GÖZLERİM YAŞLI SEYRETTİM”

Belgesi gözleri yaşlı bir şekilde seyrettiğini söyleyen Erdoğan, filmde emeği geçenleri selamladı. Türkiye'ye kazandırdıkları en güzel ve en anlamlı kültür sanat eserlerinden biri olan Troya Müzesi'nin açılışını yapmanın da kendisine nasip olduğunu ifade etti.

“MÜZELER NOKTASINDA DÜNYAYLA YARIŞIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türkiye'nin dört bir yanındaki en modern müzelerin kendi dönemlerinde yapıldığını ve yapmaya da devam edeceklerini dile getiren Erdoğan “Müze fakiri bir ülke olmaktan çıkıyoruz, çıkacağız. Müzeler noktasında da dünyayla yarışıyoruz, yarışacağız. Sadece tarihin maddi kalıntılarını değil, insani değerlerini de koruyor ve sahipleniyoruz. Bugün gala gösterimi vesilesiyle bir arada olduğumuz Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli bunun örneklerinden biridir" dedi.

"LAFLA MODERNLİK OLMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından gençlerin sorularını cevapladı. Hatice Mızrak isimli genç “1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmasıyla bölge nasıl bir değişime uğrayacak?” diye sordu. Erdoğan da “Bizle 'bu hayal, bu yapılamaz' demişlerdi ama bunların hayal dediklerini elhamdülillah biz gerçeğe dönüştürdük. Köprü, dünyada 1 numara, bunu övünerek söylüyorum. Bu bizim hakkımız, niye? Birileri bunu yapmamışsa, biz yapmışsak bu hakkımızı, marifet iltifata tabidir, koruyacağız. Her şeyden öte burası Çanakkale, iki kıtayı birbirine bağlanıyor. Zaman geliyor deniz dalgalı oluyor, feribot seferleri duruyor. Bu köprü sayesinde buradan 6 dakikada geçeceksiniz. Âdeta zamanı durduruyoruz. Bu aynı zamanda modernizmi yakalamaktır. Öyle lafla modernlik olmaz” şeklinde cevap verdi.

"ÖNEMLİ OLAN BU KÖPRÜYÜ PARASIZ YAPABİLMEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yol medeniyettir" ifadesini her zaman kullandığını belirterek, "Medeni olmak işte bu eserlerle olur. Şimdi biz bunu, ana muhalefetin başındaki zat diyor ki 'Peki nereden, neyi buldunuz da nasıl yaptınız?’ Zaten kabiliyet burada, biz kaynak ürettik, yap-işlet-devret bir kaynaktır. Eğer siz kasanızdaki parayla bunu yapmaya kalksanız belki de yapamayacaksınız. İnşallah 18 Mart'a bile kalmadan daha önce buranın açılışını yapacağız" diye konuştu.

“KINALI-TEKİRDAĞ OTOBANINI DA YAPACAĞIZ”

Köprünün son tabliyesinin de yerleştirildiğini anımsatan Erdoğan, "Biz şimdi açılıştan sonra burada bir başka süreci yaşayacağız. Nedir? Kınalı-Tekirdağ, bu otobanı da inşallah bununla birlikte yapmayı planlıyoruz. Bugün bunun da görüşmelerini yaptık." dedi.

“YÜKLENİCİ FİRMA AÇILIŞI ÖNE ÇEKMEK İSTEDİ”

Tekirdağ'ın İzmir ile bağlantısını kuracaklarını söyleyen Erdoğan "Gerek yolcu taşımacılığında gerek yük taşımacılığında, buralar bize büyük fırsatlar verecek. Onun için biz de diyoruz ki; bizim görevimiz bu millete efendi olmak değil, bu millete hizmetkâr olmak. Yüklenici firman ‘Bunu öne çekmemizde bir mani var mı?’ dedi. Biz de dedik ki; gökten ne yağar ki yer kabul etmez, yeter ki öne çekin. Diyelim ki 2 ay daha öne çekmeleri bütün vatandaşımızın, halkımızın 2 ay önceden bu köprüden istifade etmesini sağlayacaktır. Biz de gelir o zaman toplu açılışını yaparız" şeklinde konuştu.

"MUHALEFET GENÇLİĞİ SEVMİYOR, BİZ SEVİYORUZ"

Erdoğan, Ceren Ercan isimli bir gencin “Seçilme yaşı 18'e indirildiğinde muhalefet ‘Gençlere ülke yönetimi mi teslim edilir?’ dedi ancak şimdi gençlerden oy bekliyorlar. Bu ikilemci siyaseti nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna da "Ceren, öyle bir yere böyle vurdun ki hani Müslüm Baba'nın biliyorsun 'damardan girmek' gibi bir özelliği vardı, Ceren sen de tam damardan girdin. Biz seçilme yaşını 30’dan 18’e çektik. Bu millet Fatihlerin torunları. Biz gençlerimize güveniyoruz. Yani daha gençlerini muhatap almayan bu muhalefet, şimdi ‘biz gençliği şöyle seviyoruz, böyle seviyoruz’ diyor, hepsi yalan. Gençliği seven biziz. Şimdi ne diyorlar? 'X kuşağı, Z kuşağı, Y kuşağı' bütün bunlara karşı hepsi güzel de biz de şimdi ne diyoruz? Biz de Teknofest kuşağı... Ve gerçekten akıl, zeka, bütün bunlarla beraber artık uzaya oynayan bir gençlik, uzaya yatırım yapan bir gençlik yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu konuda Teknofest kuşağı Türkiye'de çok ciddi rağbet görmeye başladı ve onlarla da iftihar ediyoruz, yatırımlarımızı onun üzerine yapıyoruz” şeklinde cevapladı.

"FUTBOLUN YANINDA ŞİMDİ BASKETTE DE MESAFE ALDIM"

Salih Gedikoğlu isimli gencin, sporcu geçmişini hatırlatarak, "Geçmişe dönme şansınız olsaydı, tekrar bir tercih yapma şansınız olsaydı futbolu mu yoksa zorlu siyaseti mi tercih ederdiniz?" şeklindeki sorusu üzerine ise Erdoğan, "Artık siyasette malum ciddi bir mesafe aldık, çünkü hizmete aşık olduğumuza göre, hizmette aldığımız mesafe var. Futbolun yanında şimdi baskette de mesafe aldım. Mehmet kardeşimle beraber karşılıklı oynuyoruz ama Mehmet kardeşlerimi şu ana kadar hep yendik. Daha henüz bizi yenemediler. Fena değilim değil mi yani orada da?" değerlendirmesinde bulundu.

"DÜNYADAKİ LİDERLER ARASINDA EN KIDEMLİSİ BENİM"

Erdoğan, dünyadaki liderler içerisinde en kıdemli liderin kendisi olduğunu söyleyerek "Tabii bunu 'ben' diye söylemek istemiyorum, sadece dünyadaki diğer liderlere göre konumumuzu ifade edeyim ki milletim kimin kim olduğunu bilmesi bakımından bu önemli. Milletim bu görevi bize verdiği için, böyle bir kıdemi bize yakıştırdığı için şu ana kadar hamdolsun belediye başkanlığı yıllarından itibaren gerek başbakanlık yıllarım gerek cumhurbaşkanlığı yıllarım olmak üzere hamdolsun milletimize hizmette gerek ulusal, gerek uluslararası platformda milletim bize böyle bir görevi yükledi ve kıdem noktasında da iyi bir konuma taşıdı. Bundan sonraki süreçte de milletim bu görevi bize verirse yine milletimize hizmetkarlığa devam ederiz, yapacağımız çok iş var" ifadelerini kullandı.

“BİZİM ZAMANIMIZDA DERS ÇALIŞACAK KİTAP YOKTU, ŞİMDİ ÖĞRENCİLERE TABLET VERİYORUZ”

Kendilerinin ders çalışacak kitap bulamadıklarını söyleyen Erdoğan "Bay Kemal bunu iyi bilir aslında. Biz teksir kağıtlarıyla bir eğitim öğretim gördük. Ama biz bu nesle teksir kağıtlarıyla değil kuşe kitaplarla eğitim öğretimi vereceğiz dedik. Türkiye, okul kitabını almak için kırtasiyeye giden öğrencilerin 1 hafta bekletildiği günlerin yaşadı. Şimdi böyle bir şeyin yok, öğrenciler artık kitaplarını sıralarının üzerinde buluyor. Sınıflara akıllı tahtalar, bilişim teknolojisi getirdik. Öğrencilere tablet, bilgisayar dağıtır hale geldik. Bu, eğitim öğretimde bir devrim. Benim dönemimde 75 kişi ve üzerinde sınıflar vardı. Şimdi sınıflar 30'un altında. Bu kaliteyi yükseltti.

"MİT BİR MAHALLE ARASINDAYDI, ŞİMDİ KÜLLİYEYE KAVUŞTURDUK"

İstihbarat örgütünün, dünyada en önemli örgüt olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizim Milli İstihbarat Teşkilatımızın örgütü bir mahalle arasındaydı. Ama şu anda biz, MİT'i öyle bir külliyeye kavuşturduk ki şu anda dünya geliyor, görüyor, gördüğü zaman da takdir ediyor. Ve tabii bütün donanımını da orada, her şeyiyle, bütün elektronik tesisatlarından tutunuz, çok güçlü bir istihbarat teşkilatına sahibiz" dedi.

"MİT, PENTAGON'DAN DAHA GÜÇLÜ OLMALI"

Erdoğan "Şimdi çok akıllılar çıkıyor, diyorlar ki 'Başınıza dert aldınız.' Niye 'Bu kadar elektronik cihazlar, şunlar bunlarla...' Biz, bugün varız, görevimizi yaptık, eğer millet, bize 'Artık sen bu kadar yaptın, hayırlı olsun' diyorsa, eyvallah. Bizden sonra gelenler eğer burayı yıkacaklarsa yıksınlar, çalıştırmayacaklarsa çalıştırmasınlar. Pentagon ne ise benim ülkemin Milli İstihbaratı, Pentagon'dan daha ileri olması lazım. Çünkü bizim hayırda yarışmamız lazım. Pentagon'dan daha güçlü olmamız lazım. Şimdi milli savunma sisteminde düşünün... Göreve geldiğimizde terörle mücadele edeceğiz, ilk Amerika seyahatimde o zaman Bush, kendisiyle konuştum, bize insansız hava aracı vermiyorlardı. Condoleezza Rice'ı çağırdı, dedi ki 'Niye vermiyorsunuz? Ne kadar zamanda veriyorsunuz? Ne kadar süre için veriyorsunuz?' İşte '2-3-4 gün' falan. Yok dedim, böyle bir şey bize bugüne kadar uygulanmadı. Ondan sonra talimat verdi sağ olsun ve 'Bize hiç gecikmeyecek, en az 2 günlüğüne, 48 saatliğine Türkiye'ye İHA'ları vereceksiniz' dediler. Ve o andan itibaren böyle bir süreç başladı. Ama Allah rahmet etsin BAYKAR bu işi kendisi için görev telakki etti ve süratle ilk etapta İHA'yı yaptılar, arkasından da SİHA'yı yaptılar ve şimdi de Akıncı'yı yaptılar ve sürekli yükseliyor. Keyfiyet itibarıyla yükseliyor. Daha da ileri gidecekler inşallah" sözlerini sarf etti.

"TÜRKİYE'YE SINIF ATLATTIK"

Bunun Türkiye'ye sınıf atlattığının altını çize Erdoğan, "Bütün bunlarla beraber bir de zırhlı taşıyıcılarda vesaire Türkiye ciddi bir konuma geldi. Bu bir şeyi gösteriyor, Türkiye savunma sanayinde yüzde 20 yerliyken, şimdi yüzde 80'e çıktı. Bu ne demektir? Biz kendi kendimize yeter hale geliyoruz" diye konuştu.

"S-400 NİYE İADE EDELİM? SİZ VERİYOR MUSUNUZ?"

Erdoğan, ABD'nin, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 Hava Savunma Sistemi'ni iade etmesini istediğini belirterek "Kendilerine biz şunu söyledik, biz niye iade edelim? Siz, bize verdiniz de biz almadık mı? Hem vermeyeceksin... Biz de başımızın çaresine bakacağız. Ruslardan böyle bir teklif bize geldi, oradan aldık. Siz veriyor musunuz? Vermediler" ifadelerini kullandı.

"F-35 KONUSUNDA YENİ TEKLİFLER GELİYOR"

F-35 meselesinde de aynı yanlışın yapıldığını vurgulayan Erdoğan "Biz, F-35'lerde 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık ama F-35'ler bize verilmedi. Şimdi yeni yeni bazı teklifler geliyor, bakalım ne olacak, ne derece doğru, sağlıklı bilmiyoruz. Ama bunlar bizi en sonunda ev sahibi yapacaklar. İnşallah onları da üreteceğiz " diye konuştu.