Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Bundan tam 38 yıl önce bugün yani 15 Kasım 1983’te Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi’ndeki 40 milletvekilinin tümü bağımsızlık bildirgesini imzaladı ve KKTC o gün resmen doğdu. KKTC’nin bağımsızlığının 38’inci yıl dönümü ülkede ve Türkiye’de coşkuyla kutlanırken, hayattaki en yaşlı Kıbrıs gazisi olan emekli Hava Kıdemli Başçavuş Reşat Çolak (87), nam-ı diğer ‘Reşat Baba’ o günlerde yaşananları gazetemize anlattı.



Yaşayan en yaşlı Kıbrıs gazisi Reşat Çolak, Azerbaycan ve Pakistan'ın KKTC’yi tanımasını istiyor

Gazi Reşat Çolak şunları söyledi:

“Zamanın Başbakanı Bülent Ecevit ve yardımcısı Necmettin Erbakan, çok isabetli bir karar aldı. 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’a çıkarma planlandı. Biz de 21 uçak, 19 Temmuz 1974 günü Ankara’dan Kayseri Erkilet Meydanına intikal ettik. 20 Temmuz sabahı saat 03.00’te Kayseri’den havalandık. Çıkarma gemileri bizden evvel oraya gelmişler fakat yanaşamıyorlar. Çünkü Beşparmak Dağlarından gemilere yoğun bir top atışı, uçaklara da uçaksavar atışı var. Tam saat 05.00’te Beşparmak Dağlarının güneyindeki Gönyeli Ovasına paraşütçüleri düzenli bir şekilde attık ve Türkiye’ye döndük. Gemiler de 6 saat sonra çıkarma yaptı. Eğer o harekât olmasaydı KKTC kurulamazdı, oradaki Türkler de katliamla yok olup giderlerdi. Bağımsızlığın kutlanması onur verici.”

Türk Cumhuriyetlerinin KKTC’yi tanımakta çok geç kaldığını ifade eden Çolak, “Azerbaycan, Pakistan ve Rusya tanımalı. Azerbaycan ve Pakistan tanırsa diğer dünya devletlerinde de tanıyanlar meydana çıkacaktır” dedi.

UÇUŞ TECHİZATLARIM DURUYOR

Gazi Reşat Çolak, o günlere ilişkin hissettiklerini ise şöyle anlattı:

“Askerin görevi, gerektiği zaman vatan için savaşmaktır. Ben de görevimi yaptım. Her askerin görevi de budur. Uçuş teçhizatlarım ve uçuş kombinezonum hazır. Çağırırlarsa yaşıma bakmadan gideceğim. Bunu KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a da söyledim.”

KKTC’de yaşayan gençlere, Kıbrıs Türklerine seslenen Çolak, “Ülkelerinin kıymetini bilsinler. AB hayalleriyle aldatılıyorlar. Avrupa Birliği bugün var, belki yarın olmayacak ama KKTC ilelebet payidar kalacaktır. Bunun bilincinde olsunlar ve ona göre hareket etsinler. Başkalarının dolduruşuna gelerek yanlış hareket yapmasınlar” diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizi kimse Türkiye'mizden koparamaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkartabilmek için her türlü oyuna ve entrikaya bizleri alet etmeye çalışanlara karşı biz de artık, KKTC olarak şunu diyoruz; bizi kimse Türkiye'mizden koparamaz." dedi.

KKTC'ye sağlanan can suyu 6’ıncı yılına girdi! Halk ise projeden memnun KKTC’de 6 yıl önce tamamlanan “Su Temin Projesi” ile Türkiye’den ülkeye can suyu bağlanmıştı. KKTC halkı projeyi memnuniyetle karşılarken, altyapı faaliyetlerinin tamamlanmasıyla suyu tarımsal sulamada kullanmak için gün sayıyorlar. Türkiye’den aktarılan su Geçitköy Barajı’na iletimi sayesinde KKTC’nin 50 yıl boyunca içme suyu kullanımı ve tarımsal su ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.