Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Diyarbakır ve Bingöl'de 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu' başladı.

2.103 PERSONEL GÖREV ALIYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ekipleri ve güvenlik korucularından oluşan 134 operasyonel timin bulunduğu 2.103 personel görev alıyor.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Teröre 'pençe' darbesi: Geçen ay 27 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında geçen ay 27 terörist etkisiz hale getirildi. MSB tarafından yapılan açıklamaya göre; sözde karargah olarak kullanılan mağaralar dahil olmak üzere toplam 163 mağara tahrip edilirken, 57 uzun ve 81 kısa menzilli silah ile bunlara ait binlerce mühimmat da ele geçirildi.

Mardin merkezli terör operasyonunda 6 kişi yakalandı Mardin merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi yakalandı.

2016'da polis lojmanlarına saldıran terörist yakalandı Siirt’te 2016'da polis lojmanlarına roketatarlı saldırının failinin İstanbul Arnavutköy’de yakalandı