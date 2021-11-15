Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'de sonuç odaklı hükümet var, İran'da da sonuç odaklı bir hükümet var. Sadece bir araya gelmek için değil ilişkilerimize de yeniden bir ivme kazandırmamız için bu ziyareti ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısını gerçekleştirmek istiyoruz. İmzalamamız gereken anlaşmalar var" dedi.
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Bakan Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler ve bazı bölgesel konular ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu: Dünyada en geniş 5. diplomatik ağına sahibiz Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da katıldığı açılış töreninde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyada en geniş olan 5. diplomatik ağa sahip olduğunu söyledi.
Bakan Çavuşoğlu: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 470 bin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 470 bin olduğunu açıkladı. Çavuşoğlu büyükelçi kriziyle ilgili ise "Sorun büyükelçiler geri adım attığı için çözüldü" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Tahran'da
Bakan Çavuşoğlu İranlı mevkidaşıyla basın toplantısı düzenliyor... Bakan Çavuşoğlu "İran ile bölgesel konularda görüşlerimiz örtüşüyor." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'de sonuç odaklı hükümet var, İran'da da sonuç odaklı bir hükümet var. Sadece bir araya gelmek için değil ilişkilerimize de yeniden bir ivme kazandırmamız için bu ziyareti ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısını gerçekleştirmek istiyoruz. İmzalamamız gereken anlaşmalar var" dedi.
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