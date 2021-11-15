Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Covid-19 salgın döneminde emniyet kemeri takma alışkanlığının azaldığına tepki çekerek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Soylu yaptığı paylaşımda “Bi Hareketine Bakar Hayat” kampanyasına işaret ederek şu ifadeleri kullandı.

"Üzülerek söylemeliyim ki pandemi döneminde emniyet kemeri takma alışkanlığı ciddi oranda düştü. Emniyet kemeri takma oranı yüzde 85'lerden şehir içinde yüzde 45'lere, şehirlerarası seyahatlerde yüzde 63'lere düştü. Sevdiklerimize sağ salim kavuşmak için #BiHareketineBakarHayat."

Paylaşılan görsellerde emniyet kemeri takmanın trafik kazalarında ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini yüzde 60 azalttığı vurgulandı.

Otomobil takla attı, emniyet kemeri sayesinde burnu bile kanamadı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde lastiği patlayan bir otomobil takla atarak, metrelerce yüksekten şarampole uçtu. Sürücü ise, emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.