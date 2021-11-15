Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de bir babaannenin geçen sene Mayıs ayında 7 ve 10 yaşındaki torunlarının anne, üvey baba ve dayıları tarafından cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla ihbar ve şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. 24 Temmuz 2020'de düzenlenen iddianameyle sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. 21 Mayıs'taki duruşmada sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş, 2 kardeş devlet korumasına alınmıştı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde bugün gerçekleşen duruşmada çocukların tutuksuz yargılanan annesi M.A, üvey babası R.A. ve dayısı S.C.G. hazır bulundu. Çocukların babası G.G. ve babaannesi G.S, taraf avukatları ile farklı illerden gelen baro avukatı ve dernek temsilcileri de salonda yer aldı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan M.A, önceki ifadelerini tekrarlayarak, kendisine iftira atıldığını ve konuşamadığını söyleyerek gözyaşı döktü.

Çocukların babaannesi G.S'nin "İnşallah bir daha konuşamazsın" sözleri üzerine M.A, "Bunların hepsini sen yaptın. Sen çocuklarımı hasta ettin. Bunlar hepsi senin iftira ve yalanların." dedi.

Sanık R.A. ve S.C.G. savunmalarında suçlamaları kabul etmedi.

BABA VE BABAANNEDEN CEZA TALEBİ

Baba G.G, çocukların hem bedenen hem de ruhen travma altında olduklarını, çocuklarına kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum. Bu sanıklar dışarıda olduğu her gün başka çocuklar da tehlike altındadır" dedi.

Babaanne G.S. de 6 yaşındaki çocuğun bütün detayları ile istismarı anlattığını, çocukların anneyle görüşmek istemediklerini söyledi ve sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Müşteki ve baro avukatları, çocukların istismara uğradığını öne sürerek, sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

ÜÇ SANIĞA DA BERAAT KARARI

Verdiği aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "çocuğa yönelik cinsel istismar" ve "eziyet" suçlarından yargılanan anne M.A, üvey baba R.A. ve S.C.G'nin beraatine hükmetti.

Elmalı davası: Çocuklar ağır ilaç kullanıyor Türkiye’nin konuştuğu Elmalı davasında iki kardeşin cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle yargılanan anne ve üvey baba hakim karşısına çıktı. Öz baba çocuklarını özlediğini belirterek kendisine verilmesini talep etti. Olayı ortaya çıkaran babaanne ise sanıklardan şikayetçi olduğunu tekrar etti, "Şu an itibariyle yaşlarının üstünde ağır ilaçlar kullanıyorlar" dedi.