Türkiye Gazetesi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre satış fiyatına 25 kuruş zam yapıldığını duyurdu.



Zamdan sonra otogazın litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,67 liradan 6,92 liraya, Ankara’da 6,75 liradan 7,00 liraya, İzmir’de ise 6,77 liradan 7,02 liraya yükselecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Otogaza zam bekleniyor Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına 13 kuruş zam yapılması bekleniyor.

