Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosunu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 933 kişiye korona testi yapıldı. Bu kişilerden 23 bin 852'sinin sonucu pozitif çıktı. Can kaybı ise 215 kişi olarak bildirildi. Dün ise 21 bin 624 kişi korona olmuş, 189 kişi de hayatını kaybetmişti.

BAKAN KOCA'DAN ŞANLIURFA'YA ÇAĞRI

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşı tablosunu da paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Covid-19 tablosu mesajında İLK KEZ bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz %55,2 ile Şanlıurfa’dır. Türkiye ortalamasında ise %80’i geçtik. ŞANLIURFA halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz.

BİR ŞEHİR DAHA 'MAVİ'YE DÖNDÜ

Bu arada, aşılama risk haritasında ikinci doz aşı oranında sarı kategoride bulunan Kahramanmaraş yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye geçti

Hakan Ural koronavirüs sürecini anlattı: Yaşadığıma inanamıyorum Geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan sunucu Hakan Ural, ekranlara geri döndü. Yaşadığı zorlu süreci anlatan ve 'yaşadığıma inanamıyorum' diyen Ural, gözyaşlarına hakim olamadı.

8 Kasım 2021 koronavirüs tablosu geldi, 27 bin 824 yeni vaka var Sağlık Bakanlığı, 8 Kasım 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 27.824 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti.

Osman Öcalan koronadan öldü Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Erbil'de öldüğü belirtildi.