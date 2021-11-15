Türkiye Gazetesi

KKTC'de Covid-19 salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 23 bin 342 olduğu duyurularak, 174’ü yerel olmak üzere toplam 211 yeni vaka tespit edildiği aktarıldı.

93 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son verilerle birlikte KKTC’de toplam vaka sayısı 24 bin 731'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeniyle 93 kişi hayatını kaybetti.

KKTC genelinde 8 kişinin yoğun bakımda tedavilerine devam ediliyor.

Vakalardan 72’sinin başkent Lefkoşa, 49’unun Girne, 42’sinin Gazimağusa, 6’sının Güzelyurt, 1’inin Lefke ve 4’ünün İskele’de tespit edildiği bildirildi.

KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü kutlandı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 38. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

KKTC’de koronada son durum! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde koronavirüs salgınında 141’i yerel olmak üzere 197 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 22 bin 670’e ulaştı.