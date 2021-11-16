Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’daki temaslarının ardından geldiği Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile görüşmesinin ardından Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

"BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Beyrut’ta bize kapılarını ve gönüllerini açan vatandaşlarımızla bir araya geldik, sofralarını paylaştık. Dünyanın neresinde olursak olalım biz büyük bir aileyiz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 470 bin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 470 bin olduğunu açıkladı. Çavuşoğlu büyükelçi kriziyle ilgili ise "Sorun büyükelçiler geri adım attığı için çözüldü" ifadelerini kullandı.