Türkiye Gazetesi

Milliyteçi Harelet Partisi (MHP) grup toplantıısnda konuşan Devlet Bahçeli, EYT ve asgari ücrete dair önemli noktalara değinip çağrıda bulundu. Bahçeli, "EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır. Asgari ücretle yaşayan vatandaşlarımızın da enflasyona ezdirilmemesi, ücretlerin iyileştirilmesi temennimizdir. İnsanların haklı taleplerini karşılamak bizim zorunluluğumuzdur" dedi.

"3600 EK GÖSTERGENİN VERİLMESİ İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Vatandaşların merakla beklediği asgari ücret zammına, EYT ve 3600 ek gösterge konusuna da değinen Bahçeli, "Bütçe imkanları doğrultusunda, kademeli geçişle birlikte EYT sorunu Meclis'te görüşülecek bu sorun ortadan kaldırılacaktır. 3600 ek göstergenin verilmesi için hükümetimize her desteği vereceğiz.

"ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR ZAM ORANI BELİRLENMESİ TEMENNİMİZDİR"

Asgari ücretle yaşayan vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesi, ücretlerin iyileştirilmesi temennimizdir. İnsanların haklı taleplerini karşılamak bizim zorunluluğumuzdur. Aralık ayında toplanacak komisyonun enflasyon üzerinde bir zam oranı belirlemesi temennimizdir." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den yeni EYT açıklaması Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in "Öncelikli gündemimiz değil" sözleriyle ilgili AK Parti'den açıklama geldi. Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, konunun asgari ücret ve 3600 ek gösterge çalışmaları tamamlandıktan sonra gündeme alınacağını söyledi.

Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.

Asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge... Bakan Bilgin: Gelecek hafta açıklayacağız Bakan Bilgin, çalışma hayatına yönelik düzenlemelere ilişkin yaptığı açıklamada, Asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge konuları hakkında gelecek hafta yapacakları basın toplantısı ile bilgilendirme yapacaklarını duyurdu.