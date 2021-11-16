Türkiye Gazetesi

Şırnak’ta sağlanan huzur ortamı çiftçileri üretime yöneltti. 6 yılda yer fıstığı üretim alanı 400 dekardan 75 bin dekara çıktı. Kentteki huzurlu ve güvenli ortam hayatın her alanında olumlu etkisini göstermeye başladı.

75 BİN DEKAR ALANA YÜKSELDİ

Artan talep üzerine Silopi ilçesinde üretilen yer fıstığı Türkiye genelinde ise üçüncü sırada yerleşti. Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, “2014 yılında yapılan çalışmalar sonucu 400 dekardan başlayan yer fıstığı üretim alanının 2018’de 8 bin, 2019’da 12 bin, 2020’de 60 bin, bu yıl ise 75 bin dekar alanda yer fıstığı üretimini planladık. Bu yıl yüzde 15 ekim artışı var."

236 MİLYON TL GELİR SAĞLAYACAK

" İl genelinde geçen sene 20 ile 23 bin ton verim alınırken, bu sene hedefimiz 30-35 bin ton civarında verim bekliyoruz. Maliyet olarak düşündüğümüz de yer fıstığı ilimize 236 milyon lira girdi sağlayacak. İlimizde bir buçuk dekar alanda tarım arazimiz mevcuttur. Tarım arazilerimiz 250 bin dekar sulu arazilerimiz bulunmaktadır. 300 bin dekar alanımız ise atıl durumda bulunan tarım arazilerimiz var. Bizde bu arazilerimiz üzerinde değişik projeler yapıyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’DE ÜÇÜNCÜ SIRADAYIZ”

Ziraat mühendisi ve fıstık üreticisi Ebubekir Çağlın, “Şırnak’ın Silopi ilçesi Bostancı Köyünde 5 yıl önce bir çiftçinin girişimiyle küçük bir alanda bu üretim başladı. Daha sonra her sene ikiye, üçe katlayarak üretim artı. Diğer çiftçiler de verimini ve güzelliği gördükten sonra sevdiler ve üretmeye başladılar. Hatta öyle bir seviyeye geldiler ki artık resmi rakamlara göre üretimde Adana ve Osmaniye’den sonra Türkiye’nin üçüncü sırasındayız. Geçen sene 60 bin dekarlık alan üretimi varken, bu sene 75 bin dekara çıktı. "

“35 BİN TON VERİM BEKLİYORUZ”

"Elde edilen ürün geçen sene 20 bin ton iken bu sene 35 bin ton verim bekliyoruz. Fiyatların sürekli oynaması çiftçileri korkutuyor. Geçen sene 9 ile 10 arasında olan fiyatlar bu sene 5 ile 6 TL arasında ve iki katı bir azalış var. Fiyatların düşük olmasından kaynaklı olarak gübre, ilaç, yakıt fiyatları çok yüksek olduğu için, çiftçilerin giderlerini karşılamıyor. Gelecek sene çiftçi yer fıstığı üretiminden kaçabilir. Bu üretim alanları düşebilir” diye konuştu.

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