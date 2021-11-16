Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karakoç'un vefatıyla ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu. Kalın, "Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman’a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin." ifadelerini kullandı.



Sezai Karakoç kimdir?

Rivayetlere göre babası Yasin Efendi'nin Muhammed Sezai adını verdiği, ancak ismi nüfus kayıtlarına yanlışlıkla Ahmet Sezai olarak geçirilen Karakoç, 1933'te Ergani'de dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu Diyarbakır ve Maraş'ta parasız yatılı okuduktan sonra, lise öğrenimini Gaziantep'te tamamladı.

Ahmet Sezai Karakoç, liseyi bitirdikten sonra çok istediği felsefe bölümünde okumak üzere İstanbul'a geldi, ancak bu bölüme kayıt yaptırdığı halde, maddi zorluklar nedeniyle girdiği sınavını kazandığı Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne burslu öğrenci olarak yerleşti ve 1955'te Mülkiye'den mezun oldu.

Karakoç, 1959-1965 yılları arasında Maliye Müfettiş Yardımcılığı ve Gelirler Kontrolörlüğü görevlerinde bulundu, vatani görevini yedek subay olarak yaptı, 1973'te memurluk görevinden ayrıldı ve ayrıca 1967 yılında ''İslamın Dirilişi'' adlı kitabından dolayı yargılandı.



Doğu'nun Yedinci Oğlu: Sezai Karakoç Turan Karataş'ın kaleme aldığı ve Kaynak Yayınları tarafından yayımlanan "Doğu'nun Yedinci Oğlu - Sezai Karakoç" isimli eser, Sezai Karakoç gibi çok cepheli bir sanatçının, hayatı, mizacı ve eserleri ekseninde anlatıldığı bir monografi olarak karşımıza çıkıyor.



Edebiyatçılar Sezai Karakoç'u anlattı İlbak, Karakoç'un parçalanmış İslam dünyasının hüznünü içinde taşıdığını, son şiirlerinde buna vurgu yaptığını ifade ederek, onun suskunluğu tercih edişinin Afganistan'ın işgaline denk geldiğine dikkati çekti.

