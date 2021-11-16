Türkiye Gazetesi

HDP'li bazı isimler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kimyasal silah kullandığına yönelik iddialar ortaya attı. Sosyal medyaya da yansıyan bu iddialara ilişkin en yetkili isimden açıklama geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kimyasal silah bulunduğu iddiasına yönelik açıklama yaptı. Akar, TSK'da 'kimyasal silah bulunuyor' iddialarını kesin bir dille reddetti.

"KİMYASAL SİLAH NE ALINDI NE SAKLI NE DE GİZLİ"

"Böyle bir şey ne alındı ne saklı ne de gizli." diyen Milli Savunma Bakanı Akar, kimyasal silahların takibinin kolay bir şey olduğunu da sözlerine ekledi.

TSK'nın terörle mücadeleyi onurlu bir şekilde yürüttüğünü de söyleyen Hulusi Akar, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: "TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne alındı ne saklı ne de gizli. Böyle bir şey yok. Bu kimyasal silahların nerden alındığı, nereye gittiği takibi çok kolaydır.

"TERÖRLE MÜCADELEYİ LEKELEMEK İÇİN..."

TSK’nın son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde yaptığı terörle mücadeleyi lekelemek için bu tür iddialar periyodik olarak tekrarlanıyor."



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı:4 bin terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'ün bir savunma silah sistemi olduğunu, S-300, NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sisteminin de Türkiye'de aynı şekilde kullanılacağını açıkladı. Akar, aynı zamanda açıklamasında F-16 modernizasyonu konusuna da açıklamalarda bulunarak, “BD’nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde bulunduğu tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabii olarak başka alternatifleri değerlendirmek durumunda kalacaktır.” dedi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyindeki terör saldırılarıyla ilgili ''Gereken ne varsa yeri, zamanı gelince Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yapılacak. Kimsenin şüphesi olmasın'' dedi.