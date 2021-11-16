Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in evine yaptığı taziye ziyaretinde aile, Bakan Yanık'a saldırı görüntülerinin yayınlanmasına ve sızdırılmasına yönelik tepkilerini dile getirdi.



"BU ACIYI TEKRAR TEKRAR YAŞATMAYA KİMSENİN HAKKI YOK"

Yanık, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Başak Cengiz'in vahşice öldürülmesine dair görüntüleri medyaya sızdıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Başak kızımızın kederli ailesine bu acıyı tekrar tekrar yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok. En başından beri takipçisi olduğumuz olayda hem kadına şiddetle hem de ülkemizdeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyenlerle mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye'de ne kadınlar ne de aileleri savunmasız değildir, aksini düşünenler adalet karşısında hesap verecektir."



YAYIN YASAĞI GELMİŞTİ

Saldırı görüntülerine daha önce mahkeme tarafından erişim yasağı da getirilmişti.



Başak Cengiz'in kederli ailesi konuştu: Kadın cinayetlerine çözüm arardı. Bizim başımıza geldi İstanbul'da sokak ortasında samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'in kederli ailesi kızlarını anlattı. Acılı aile kızlarının, duyarlılığını, kadın cinayetleriyle ilgili çözüm aradığını sözlerine ekledi.



Samuray kılıçlı saldırıda katledilen genç mimar son yolculuğuna uğurlandı İstanbul'a gittiği iş seyahati sırasında akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi tarafından samuray kılıçlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz için Ankara'da cenaze namazı kılındı.